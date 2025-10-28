Beyonce'nin 13 yaşındaki kızı Blue Ivy gecenin yıldızı oldu

Beyonce ve Jay-Z çiftinin kızı Blue Ivy Carter, artık ünlü anne-babası gibi etkinliklerde boy gösteriyor. 13 yaşındaki Blue Ivy, kanser araştırmalarını desteklemek için düzenlenen Angel Ball 2025'in onur konuklarından biri olan büyükannesi Tina Knowles'a destek vermek için New York'taki etkinlikteydi.

Küçük yaşına rağmen Grammy ödüllü bir sanatçı olan Blue Ivy, etkinliğe pembe bir elbiseyle katıldı.

Etkinliğe; lösemi, lenfoma ve ilgili kanser türlerinden mustarip hastalar için daha etkili tedavilerin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla kurulan Gabrielle’s Angel Kanser Araştırma Vakfı ev sahipliği yaptı.

Blue Ivy, seçtiği kıyafet, saç ve makyajıyla annesi Beyonce'ye benzetildi.

Beyonce, annesi Tina Knowles, kızları Blue Ivy ve Rumi

Bu yılın başlarında Blue Ivy, annesinin Cowboy Carter Turnesi sırasında her gece sahne çıktı.

2021'de annesi Beyonce ile birlikte 'Brown Skin Girl' şarkısıyla 'En İyi Klip' ödülünü kazandığında, bireysel olarak Grammy alan en genç kişi oldu.

44 yaşındaki Beyonce ile 55 yaşındaki Jay-Z çiftinin 13 yaşında Blue Ivy ile 8 yaşında Rumi ve Sir adında ikizleri var