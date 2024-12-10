Beyonce'nin annesi, damadı Jay-Z'nin cinsel istismar davası mesajını beğenince zor durumda kaldı

ÇOCUKLARIMIN DUYMASINDAN KORKUYORUM"

Beyonce ile 16 yıllık evliliğinden üç çocuğu olan Jay-Z, suçlamalara karşı verdiği yanıtta; "Benim tek kalp kırıklığım ailem içindir. Eşim ve ben, biri arkadaşlarının mutlaka iddiaları basından göreceği, bu iddiaların mahiyetine dair sorular soracağı, insanların zulmünü ve açgözlülüğünü anlatacağı yaşta olan çocuklarımıza açıklama yapmak zorunda kalacağız" demişti.

Beyonce ile evliliğinden 12 yaşında Blue Ivy adında kızı ve 7 yaşında Rumi ve Sir adlarında ikizleri olan Jay-Z, çocuklarının bu iddiaları duymalarından korku duyduğunu belirtmişti.