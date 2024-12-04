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        Haberler Dünyadan Beyonce'nin liderliği Taylor Swift hayranlarını kızdırdı - magazin haberleri

        Beyonce'nin liderliği Taylor Swift hayranlarını kızdırdı

        Beyonce'nin, Billboard tarafından 21'inci yüzyılın en büyük pop yıldızı ilan edilmesinin ardından Taylor Swift hayranları isyan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 11:48 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:48
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        Müzik dünyasının en prestijli yayınlarından Billboard, Beyonce'yi 21'inci yüzyılın en büyük pop yıldızı ilan etti.

        Billboard, Beyonce'ye bu ünvanı lâyık görme gerekçesini, sanatçının 'tam 25 yıllık nüfuzu, gelişimi ve etkisi' olarak açıkladı.

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        BEYONCE BİRİNCİ, TAYLOR SWIFT İKİNCİ

        'Eras' adlı turnesiyle tüm zamanların en yüksek gelirli konser serisine imza atarak rekor kıran 34 yaşındaki Taylor Swift, listenin ikincisi oldu.

        32 Grammy ödüllü 43 yaşındaki Beyonce'nin adının zirveye yerleşmesinin ardından, Taylor Swift'in hayranları duruma isyan etti.

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        Taylor Swift'in bir hayranı şu yorumda bulundu: Taylor Swift, albüm satışlarından dinlenmelere ve turne hakimiyetine kadar rakamlarla yüzyılın en büyük pop yıldızı olsa da editör kadromuz, Beyonce'yi Yüzyılın En Büyük 1 Numaralı Pop Yıldızı olarak seçti.

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        "GERÇEK EN BÜYÜK POP YILDIZI TAYLOR SWIFT"

        Bir başka Taylor Swift hayranı, "Taylor, son 5 yılda tüm kariyeri boyunca Beyonce'den 5 kat daha fazla etkiye sahipti" diye yazarken; bir başkası, "Billboard'un Beyonce'yi 'Yüzyılın En Büyük Pop Yıldızı' olarak adlandıran makalesinde Taylor Swift'ten 13 kez bahsedildi. Yüzyılın gerçek en büyük pop yıldızı Taylor Swift" yorumunu yaptı.

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        "BEYONCE 30 YILDIR KALICI GÜCE SAHİP"

        Taylor Swift hayranlarının isyanına karşılık Beyonce hayranları da onun 21'nci yüzyılın en büyük pop yıldızı ilan edilmesinin haklılığını savundu.

        Bir Beyonce hayranı şunları paylaştı: Hiç kimse Beyonce'nin son 30 yıldır sahip olduğu kalıcı güce sahip olamadı. Sırf bunun için bile o, yaşayan en büyük sanatçı.

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        "İKİSİNİ DE SEVİYORUZ"

        Bir sosyal medya kullanıcısı, "Beyonce'nin Billboard'un 21'inci yüzyılın 1 numaralı pop yıldızı olmasının iyi bir nedeni var. 25 yılı aşkın süredir rekorlar kırdı, listeleri domine etti, tartışmalara yol açtı, insanları neşelendirdi ve nesilleri etkiledi. O, bir pop yıldızının ötesinde kültürel bir güç!" yorumunda bulundu.

        Her iki şarkıcıyı da savunanlar oldu. "Hepimiz bu kadınların son derece yetenekli oldukları konusunda hemfikiriz ve ikisini de seviyoruz" şeklinde mesajlar da paylaşıldı.

        #Taylor Swift
        #Beyonce
        #billboard
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