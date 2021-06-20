Beypazarı'ndan Rusya'ya 120 ton havuç ihracatı

DHA

Ankara'nın havucuyla meşhur ilçesi Beypazarı'nda yetiştirilen havuçlar, bugün Rusya'ya ihraç edilmeye başlandı. İhracat kapsamında 120 ton havuç, Rusya'ya gönderildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Beypazarı İlçe Tarım Müdürü Esin Korkmaz, "Bu ilk TIR'larımız evrakları tamamlanarak yola çıktı.

Havuç üretimimiz için ihracatın başlaması güzel bir haber. Yeşil sebze üreticisi için de çalışma yapıyoruz. Pandemi sürecinde zor günler geçiren çiftçimiz, ihracatın başlaması ile mutlu oldu, yüzleri güldü. Rusya'nın turizm için verdiği desteğin yanı sıra sebze ve meyve alımını serbest bırakması üreticimizi sevindirdi" dedi.