Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDiğerBisiklet
ABONE OL

Beyşehir-Alanya etabını Mark Cavendish kazandı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Salcano sponsorluğunda koşulan 212.6 kilometrelik Beyşehir-Alanya etabını Quick Step takımından İngiliz sporcu Mark Cavendish 5 saat 10 dakika 34 saniye ile kazandı. Toplu halde yapılan müthiş finişte klasını bir kez daha ortaya koyan Cavendish böylece Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’ndaki 9’uncu zaferine imza attı. Cavendish böylelikle yarınki Alanya-Kemer etabında Turkuaz Mayo’yu giymeye hak kazandı

Beyşehir-Alanya etabını Mark Cavendish kazandı
İHA

Geçtiğimiz cuma-cumartesi günleri Kapadokya ve Nevşehir çevresinde yaşanan yoğun kar yağışı ve kış şartlarından sonra bisikletçiler yeni bir mevsimle tanışmak üzere saat 09.33’te Beyşehir Eşrefoğlu Camii önünden verilen startla 169 bisikletçi Tur’un en uzun etabı olan Beyşehir-Alanya etabına başladı. Zorlu üçüncü etapta gözler Genel Ferdi Klasmanda Turkuaz Mayo’nun sahibi olan Quick Step takımından Mark Cavendish’te idi. Dünyanın en ünlü sprinteri ilerlemiş yaşına rağmen bisikletin üzerinde dans etmeye devam etti.

Dağların kralı Vitali Buts

Salcano Sakarya takımından Vitaly Buts Dağların Kralı klasmanında elde ettiği Turkish Airlines sponsorluğundaki Kırmızı Mayo’yu, Beyşehir-Alanya etabında giydikten sonra avantajını korudu ve yarınki Salcano sponsorluğunda koşulacak Alanya-Kemer etabında da giymeye hak kazandı.

En seri kaçış grubu

Etabın başlamasından hemen sonra Pelotondan (Ana Grup) beş bisikletçi kaçarak ön grubu oluşturdu. B&B Hotels takımından Pierre Roland, Burgos takımından Isaac Canton, Caja Rural takımından Carmelo Urbano, Delko takımından Mathias Le Turnier ve Spor-Toto takımından Gabriel Reguro gittikçe artan bir tempo ile pedal bastı.

Salcano sprint primini Bravo aldı

Etabın 41’inci kilometresinde Salcano sponsorluğundaki Sprint kapısını Euskaltel-Euskadı takımından Garikoitz Bravo geçti ve 5 puanın sahibi oldu. İkinciliği B&B Hotels takımından Pierre Rolland, üçüncülüğü de Delko takımından Mathias Le Turnier elde etti.

Turkish Airlines tırmanış primini Venchiarutti aldı

Etabın 70.9’uncu kilometresinde Turkish Airlines sponsorluğunda gerçekleşen tırmanış primini Androni takımından Nicola Venchiarutti kazandı ve 150 Euro’nun sahibi oldu. İki kapıyı da geçememesine rağmen Salcano Sakarya takımından Vitaly Buts daha önce topladığı 9 puanla kırmızı mayoyu korumaya muvaffak oldu.

Elchin Asadov ve Feritcan Şamlı şanssızlık yaşadı

Etaba başlarken atak yapan Salcano Sakarya’dan Elchin Asadoc ve Spor-Toto takımından Feritcan Şamlı uzun süre kaçış grubuna yetişmek için tempo yaptı ama, çok efor sarf ettiklerinden daha sonraki kilometrelerde geride kaldı.

5 dakikalık fark eridi

Cevizli kavşağı geçilip, Akseki rampası inilirken öndeki kaçış grubu farkı 5 dakika olarak korumaya devam etti, ancak Pelotonun da hızını arttırması dikkat çekti. Manavgat kavşağı dönüldükten sonra etabın çehresi değişecekti. Nitekim düzlüğe çıkılınca yarış daha da heyecanlı bir konuma dönüştü ve fark iyice kapanarak 1 dakika sevilerine kadar indi.
Finişe 20 kilometre kala artık yavaş Peloton hızlandı. Ortalama 40 kilometrenin üstüne çıktığı gözlendi. Öndeki grupla Peloton arasındaki zaman farkı 40 saniye olarak ölçüldü. Alanya’da kolay kolay unutulmayacak bir finiş gerçekleşti.

Dördüncü etap Alanya-Kemer

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda yarın Salcano sponsorluğunda Alanya-Kemer etabı koşulacak. Genellikle düz parkurda cereyan edecek etabın uzunluğu 184.4 kilometre.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının ikinci ayağını Mark Cavendish kazandı
DİĞERKonya-Konya etabının 2. ayağını Cavendish kazandı
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
DİĞER56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
Melike Günal'dan 3 bronz madalya
DİĞERMelike Günal'dan 3 bronz madalya
Ayşe Begüm Onbaşı sezona 3 Türkiye şampiyonluğu ile başladı
DİĞERAyşe Begüm'den 3 altın
Nur Tatar ve İrem Yaman'dan bronz madalya!
DİĞERNur Tatar ve İrem Yaman'dan bronz madalya
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na kar engeli
DİĞER56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na kar engeli
Hakan Reçber, Avrupa şampiyonu oldu
DİĞERHakan Reçber, Avrupa şampiyonu!
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru
DİĞERTürkiye Bisiklet Turu'na doğru
Ece Asude Ediz'in yeni hedefi dünya şampiyonluğu:
DİĞEREce Asude'nin hedefi dünya şampiyonluğu
Milli halterci Berfin Altun'dan bronz madalya
DİĞERBerfin Altun'dan bronz madalya