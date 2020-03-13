Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan kebap,lezzetli oluşuyla midemizi şenlendiren beyti kebap yemeği nasıl yapılır? Beyti kebap yemeği püf noktaları nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Beyti Kebap Yemeği Nasıl Yapılır?

Millet olarak vazgeçemediğimiz hamur işi ve eti buluşturan Beyti Kebap sofralarımıza ulaşmak için pek bir çaba harcamamış olsa gerek. Kolay bir şekilde lavaş ekmeğinden hazırlandığı gibi dilerseniz marketlerde satılan tortilla ekmeği veya yufkayla daha kolay hale getirebilirsiniz. Biz güzel Beyti Kebabımızın tarifini buraya yazıyoruz, sizlere şimdiden afiyet olsun.

Beyti Kebap Malzemeler;

Lavaşı için:

5,5 su bardağı un

1 paket kuru maya

2 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Köftesi için:

1 orta boy soğan

1 tane yumurta

1 çay bardağı galeta unu

2 diş sarımsak

1’er çay kaşığı kimyon, karabiber

400 gram kıyma

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 kâse sarımsaklı yoğurt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı su

Beyti Kebap Yemeği Yapılışı;

Lavaş Hamurunun Hazırlanışı:

Unu eleyerek bir kaba alalım, tuzu dışında bütün malzemeleri kaba koyalım.

Tuzu da atarak pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğuralım.

Yoğrulan hamuru ufak bezeler haline getirelim. Bezelerin üzerini streç veya nemli bir bezle narince örtelim.

Mayalanan hamurumuzu çok az unlayarak incecik olana kadar merdane yardımıyla açalım.

Hazırladığımız hamurları yapışmaz bir tavada ya da saç üzerinde pişirelim.

Pişen hamurları soğutmak için dinlendirelim.

Sosun Hazırlanışı:

Tereyağını tavada eritelim. Biber ve domates salçasını ilave edelim. Suyunu koyup 1-2 dakika karıştıralım.

Köftenin Hazırlanışı:

Önceden Isıtmak için fırını 180 dereceye alıp açalım.

Sarımsakla soğanı robottan çıkıp çıkan suyunu süzelim.

Kıymayı boş bir kaba alalım, robottan çektiğimiz sarımsak soğanı ekleyelim.

Yumurta, galeta unu, zeytinyağı, kimyon ve karabiberi ekleyip iyicene karışana kadar yoğuralım. Streç filme sarıp buzdolabında 15 dakika kadar dinlendirelim.

Dinlenen köfteleri yağlı kâğıt üzerine uzun ince kebap şekline sokarak dizelim. (Şişe de dizebilirsiniz köfteleri)

Köfteleri iyicene pişirelim.

Pişen köftelerimizi hazırladığımız lavaşlara dizelim. Ardından halka halka keselim.

Dilimlenen kebapları tabağa dizelim arzu ederseniz tabağa almadan 5 dakika daha fırında tutabilirsiniz.

Üzerine hazırladığımız sosu yoğurtla birlikte dökünce sunuma hazır.

Dilerseniz yanına közlenmiş biber domates koyabilirsiniz.

Beyti Kebap Püf Noktaları;