Karantinada ilgi arttı! Bir de böylesini deneyin

Bezelyeli pilav nasıl yapılır? Misafir geleceği zaman ilk yapacağımız yemekler arasında pilav yer almaktadır. Pilav sevemeyen insan sayısı çok azdır. Tek düze olmaktan sıkıldıysanız işte size önerim pilavınıza biraz bezelye taneleri atarak onu daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden bu akşamki menünüzde Bezelyeli pilavımıza yer verin.

Bezelyeli Pilav Malzemeler:

• 2 su bardağı pirinç

• 150 gr bezelye

• 3 su bardağı tavuk veya et suyu

• 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

• Yeteri kadar tuz

• 1-2 adet limon tuzu

Bezelyeli Pilav Yapılışı:

• Pirinçleri ayıklayıp bol suya koyalım. 2 tane limon tuzu ve biraz sıcak su ilave edip bekletirsek daha lezzetli olacaktır.

• Beklettiğiniz pirinci iyicene yıkayın.

• Tercihinize göre tereyağı veya sıvı yağı tencerede kızdırın.

• Üzerine pirinçleri ekleyip kavurun.

• Pirinçler kavrulduktan sonra üzerine et veya tavuk suyunu dökün.

• Tuzunu ilave edip kapağını kapatın.

• Pirinç suyunu çekip piştikten sonra üzerlerine haşlanmış bezelyeleri döküp karıştırdıktan sonra dinlenmesi için peçete örtün veya bir sofra bezine sarın.

Bezelyeli Pilav Püf Noktaları:

• Pirincin nişastası gitsin diye 1 saat kadar tuzlu sıcak suda bekletiyoruz.

• Pirinçleri ne kadar kavurursanız o kadar lezzetli olacaktır.

• Pilavın içerisine haşlanmış mısır ekleyebilirisiniz.

• Havuç ekleyip havuçlu bezelyeli pilavı da deneyebilirsiniz.