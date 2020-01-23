DHA

Kahramanmaraş'ta Murat Firdevsoğlu (39),dün kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Firdevsoğlu, bir otomobillin yanındayken, kimliği belirsiz kişiyle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheli, Firdevsoğlu'na biber gazı sıkıp, etkisiz hale getirdikten sonra yanındaki bıçağı peş peşe vücuduna saplamaya başladı.

Olayın ardından şüpheli, bindiği otomobille kaçarken, Firdevsoğlu da kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada yoldan geçenler, hızla uzaklaşan araç ile yerde yatan Firdevsoğlu'nu görünce trafik kazası sanıp 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Firdevsoğlu'nu ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Ağır yaralı Murat Firdevsoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Firdevsoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, vücudunda 11 bıçak darbesi tespit edildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murta Firdevsoğlu'nu öldüren kişinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.