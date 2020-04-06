Biber salçası nasıl yapılır? Kış hazırlıklarının en önde gelenleri arasındadır Biber Salçası. Yaptığımız birçok yemeğin temel malzemesidir. En güzel salça içerisine sevginizi katarak yaptığınız ev salçasıdır.

Biber Salçası Malzemeler:

5 kilo kapya biber

500 gram acı sivri biber

3 yemek kaşığı kaya tuzu

Saklamak için yarım su bardağı ayçiçek yağı



Biber Salçası Yapılışı:

Bol su içinde yıkadığınız kapya biberleri ve acısını katması için kullandığınız acı biberlerin sap kısımlarını kesip iç çekirdeklerini çıkarın.

Etli ve zedelenmemiş olan biberleri iri parçalar şeklinde doğrayın. Aralarına az miktarda kaya tuzu serpiştirip derin ve kapaklı bir tencereye koyun. Çok az ekleyeceğiniz su ilavesiyle beraber 20 dakika kapağı kapalı pişirin.

Biberleri haşladığınız suyu dilerseniz çorba gibi tariflerinizde kullanmak için ayırabilirsiniz.

Özlü ve pürüzsüz kıvamda salçalar elde etmek için tel süzgeçten biberleri geçirin çıkan posa kısımlarını ayırın. Yahut bir mikser yardımıyla tüm biberleri ezin.

Hazırladığınız bu biber püresini iki farklı yöntemle salça kıvamına getirebilirsiniz.

İlk olarak biber pürelerinizi güneşin altında bırakarak fazla suyunu çektirme.

Bu yöntemi uygulayacaksanız biber pürelerinizi geniş bir tepsi içerisine alın. Tepsinin içerisine toz, böcek gibi çevreden gelecek zararlı maddelere maruz kalmayacak şekilde güneşin altında bekletin. Tahta kaşık yardımıyla iki günde bir karıştırarak fazla suyunu çekmesini sağlayın. Bu yöntem günlerce sürebilir.

Kapağı sıkı kapanan bir kap içerisine suları çekilen salçalarınızı alın. Kavanozu doldurduktan sonra kapağını kapatıp ters çevirerek bir gece bekletin. Ertesi gün açıcınca bozulmaması için sıvıyağı üst kısma sürüp tekrar kapağını kapatarak buzdolabında muhafaza edin.

İkici yöntemi inceleyecek olursak Biber pürenizi derin tencere içerisinde tüm suyunu çekene kadar kaynatın. Dibinin tutmaması ve sıçrama olmaması için tahta kaşıkla arada karıştırmayı unutmayın.

Suyunu çektirdiğiniz biberleri temiz kavanozlara sıcakken döküp kapaklarını sıkıca kapatın. Ters çevirip bir gece bekletin. Açıp kullanmaya başladığınızda ise üzerine sıvıyağ döküp kapağı kapalı olarak buzdolabında saklayın.



Biber Salçası Püf Noktası:

Biber salçasında kullandığınız kapya biberler körpe olmalıdır.

Tohum ve saplarını özenle ayırmalısınız.

Metal kaşık kullanırsanız salça sulanacaktır. Bu yüzden tahta kaşıkla karıştırma işlemi yapmalısınız.

Salça yapımında sofra tuzu kullanmak salçayı sulandırır bu yüzden mutlaka kaya tuzu kullanılmalıdır.

5 kilo bir biberden salça yapacaksanız en fazla 75 gram kaya tuzu kullanmalısınız.

Salça kavanozlarını uzun süre sıcak suda bekletip dezenfekte edin.

5 kilo biberden en fazla 1 kilo salça elde edebilirsiniz.

Yaz sonuna doğru alacağınız biberlerin lezzeti salçayı doğrudan etkileyecektir.

