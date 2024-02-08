bibuluşma konukları Berkay Ateş ve Yiğit Sertdemir

Tiyatro sohbetleri serisi #bibuluşma, ünlü oyuncu Berkay Ateş’in yazıp oynadığı “Uykusuz Bir Rüya, Salim” ile devam ediyor.

“Uykusuz Bir Rüya, Salim”in Fişekhane’de 12 Şubat Pazartesi, 20.30’da gerçekleşecek gösteriminin hemen ardından, oyuncu Berkay Ateş ile oyunun yönetmeni Yiğit Sertdemir, tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar’ın sorularını yanıtlamak üzere sahnede, seyirci karşısına çıkacak.

Biletinial ve Fişekhane ortaklığında her ay gerçekleştirilen sohbet serisi seyircilerin katılımına da açık olup söyleşinin final bölümünde kendilerine önceden dağıtılan #bisoru kartlarında yer alan eğlenceli soruları iki tiyatro sanatçısına yöneltebilecek.

Bugüne dek gerek sinema ve dizilerde gerek tiyatro oyunlarında birbirinden başarılı performanslara imza atan Berkay Ateş ve oyuncunun aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi’nden hocası da olan yönetmen Yiğit Sertdemir oyun sürecini anlatacak.