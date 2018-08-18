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İsrail filistinli genci şehit etti
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Bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla İsrail askerlerinin ateş açtığı Filistinli şehit oldu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) kapısında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinli genç, İsrail polisi tarafından silahla vurularak şehit edildi

18.08.2018 - 05:51 | Güncelleme: AA

İsrail polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs sokaklarında Filistinli bir gencin polislere bıçaklı saldırı düzenlediği öne sürülerek, olayda İsrail güvenlik güçlerinin yara almadığı belirtildi. AA'nın haberine göre açıklamada, Umm'ul Fehm'den gelen ve bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen İsrail vatandaşı Filistinli gencin, "İsrail polisi tarafından vurularak öldürüldüğü" belirtildi.

Eylemin gerçekleştiği bölgedeki kameraların kayıtlarını yayımlayan İsrail polisi, Filistinli gencin şehadet anına ise sansür uygulayarak basınla paylaşmadı Öte yandan, Filistin ve İsrail basınında yer alan bilgilere göre, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu ileri sürülen kişinin, ülkenin kuzeyindeki Umm'ul Fehm'den gelen 30 yaşındaki İsrail vatandaşı Filistinli Ahmed Muhamid olduğu öğrenildi.

EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Aynı haberlerde, onlarca İsrail polisinin Ahmed Muhamid'in Umm'ul Fehm'in Ayn Cerrar Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlediği ve aile fertlerini sorguya çektiği aktarıldı.

Daha önce İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısı'nda bulunan İsrail polislerinden ikisine yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen Filistinli bir gencin açılan ateş sonucu yaralandığı belirtilmiş ancak sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemişti.

Cuma günü yaşanan olay üzerine İsrail polisi ikindi namazından sonra Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı. İsrail polisinin kapıları kapatması üzerine Filistinliler akşam namazını başta El-Esbat (Aslanlı) kapısı olmak üzere Harem-i Şerif'in diğer kapılarında eda etmişti.

Yatsı namazını Aksa'da kılmak isteyen Müslümanlara, İsrail polisi müdahale ederek dağıtmıştı. Filistinli yetkililer ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'nın kapılarının açılmaması halinde sabah namazını Aksa'nın El-Esbat kapısında kılmak üzere Filistinlilere çağrıda bulunmuştu.

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