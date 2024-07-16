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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden 'kaybetmeyeceğim' mesajı: "Akıl sağlığım gayet yerinde" | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden 'kaybetmeyeceğim' mesajı: "Akıl sağlığım gayet yerinde"

        ABD Başkanı Biden, adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrılara yanıt verdi ve "kaybetmeyeceğini" söyledi. Biden, Trump'a yönelik suikast girişiminden önce bağışçılarıyla yaptığı özel telefon görüşmesinde "Trump'ı hedef alma zamanı geldiğini" söylemesinin "hata" olduğunu belirterek, "Ona odaklanalım demek istemiştim." dedi. Zihinsel sağlığı hakkındaki eleştirilere de yanıt veren Biden, "Yaşlıyım ama Trump'tan yalnızca 3 yaş büyüğüm ve akıl sağlığım da gayet yerinde" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:20 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:20
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        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
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        ABD Başkanı Joe Biden, suikast girişiminden günler önce bağışçılarıyla yaptığı özel telefon görüşmesinde "(Eski ABD Başkanı) Trump'ı hedef alma zamanı geldiğini" söylemesinin "hata" olduğunu belirterek, "Ona odaklanalım demek istemiştim." dedi.

        Biden, rakibi Donald Trump'a yönelik suikast girişimini, seçimleri ve zihinsel sağlığı hakkındaki eleştirileri NBC News'e değerlendirdi.

        "YAŞLIYIM AMA TRUMP'TAN 3 YAŞ BÜYÜĞÜM"

        Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansı hakkında yöneltilen eleştirilere cevap veren Biden, "Yaşlıyım ama Trump'tan yalnızca 3 yaş büyüğüm ve akıl sağlığım da gayet yerinde. 3 buçuk yılda daha önce diğer başkanların uzun süredir yapamadıklarını yaptım ve bu konuda eleştirilmeye hazırım." dedi.

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        Biden, bazı Demokratların seçim yarışından çekilmesine ilişkin çağrılarına karşılık "yenik düşmeyeceğini" ve "kaybetmeyeceğini" belirtti.

        Trump'a yönelik suikast girişimi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Biden, saldırının seçimi nasıl etkileyeceğine ilişkin bir fikri olmadığını ve bunu kimsenin bilemeyeceğini söyledi. Biden, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde rakibinin sesinin iyi geldiğini ve aradığı için teşekkür ettiğini aktardı.

        "ONA ODAKLANALIM DEMEK İSTEMİŞTİM"

        Suikast girişiminden günler önce bağışçılarıyla yaptığı özel telefon görüşmesinde "Trump'ı hedef alma zamanı geldiğini" söylemesinin "hata" olduğunu belirten Biden, "Ona odaklanalım demek istemiştim. Politikalarına, tartışmada kaç yalan söylediğine gibi." dedi.

        Ancak Biden, Trump'ın şiddet içerikli ifadeleri kendisinden daha fazla kullandığı savundu.

        BIDEN'A "SEÇİMDEN ÇEKİL" ÇAĞRILARI YAPILMIŞTI

        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı. Biden, yaşı konusundaki kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

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        Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen George Clooney gibi ünlülerden Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

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