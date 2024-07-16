ABD Başkanı Biden 'kaybetmeyeceğim' mesajı: "Akıl sağlığım gayet yerinde"

ABD Başkanı Joe Biden, suikast girişiminden günler önce bağışçılarıyla yaptığı özel telefon görüşmesinde "(Eski ABD Başkanı) Trump'ı hedef alma zamanı geldiğini" söylemesinin "hata" olduğunu belirterek, "Ona odaklanalım demek istemiştim." dedi.

Biden, rakibi Donald Trump'a yönelik suikast girişimini, seçimleri ve zihinsel sağlığı hakkındaki eleştirileri NBC News'e değerlendirdi.

"YAŞLIYIM AMA TRUMP'TAN 3 YAŞ BÜYÜĞÜM"

Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansı hakkında yöneltilen eleştirilere cevap veren Biden, "Yaşlıyım ama Trump'tan yalnızca 3 yaş büyüğüm ve akıl sağlığım da gayet yerinde. 3 buçuk yılda daha önce diğer başkanların uzun süredir yapamadıklarını yaptım ve bu konuda eleştirilmeye hazırım." dedi.

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Biden, bazı Demokratların seçim yarışından çekilmesine ilişkin çağrılarına karşılık "yenik düşmeyeceğini" ve "kaybetmeyeceğini" belirtti.

Trump'a yönelik suikast girişimi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Biden, saldırının seçimi nasıl etkileyeceğine ilişkin bir fikri olmadığını ve bunu kimsenin bilemeyeceğini söyledi. Biden, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde rakibinin sesinin iyi geldiğini ve aradığı için teşekkür ettiğini aktardı.