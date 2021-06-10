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Biden'ın ilk yurt dışı ziyaretinde mesajı: ABD geri döndü

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa gezisi kapsamında görüşeceği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rus hükümetinin 'zararlı faaliyetler' yapması durumunda Washington'un 'sağlam ve anlamlı' yanıt vereceği uyarısında bulundu.

Biden'ın ilk yurt dışı ziyaretinde mesajı: ABD geri döndü
Biden'ın ilk yurt dışı ziyaretinde mesajı: ABD geri döndü
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AA

Biden, tatil beldesi Cornwall'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'ye geldi.

Uçağı Suffolk kentindeki Mildenhall Askeri Üssü'ne inen Biden, burada ABD Hava Kuvvetleri personeli ve ailelerinden oluşan bir kalabalığa seslendi.

Başkan olarak ilk yurt dışı gezisini yapan Biden, Avrupa'daki temaslarının her noktasında "ABD'nin geri döndüğünü ve dünya demokrasilerinin en çetin zorluklar ve gelecekleri için en önemli meselelerin üstesinden gelmede birlikte hareket edeceğini açıkça belirteceğini" söyledi.

Biden, temasları kapsamında Rusya lideri Putin ile de görüşeceğine işaret ederek, "Ona bilmesini istediğim şeyleri söyleyeceğim." diye konuştu.

"DEMOKRASİLERİN EGEMENLİĞİNİ İHMAL ETMENİN SONUÇLARI..."

ABD'nin Rusya ile gerginlik peşinde olmadığını, "istikrarlı, öngörülebilir bir ilişki" istediğini kaydeden Biden, "Ancak Rus hükümeti zararlı faaliyetlerde bulunursa ABD'nin sağlam ve anlamlı bir şekilde yanıt vereceği konusunda nettim, bunu zaten gösterdik. ABD, Avrupa ve başka yerlerde demokrasilerin egemenliğini ihlal etmenin sonuçları olacağını ileteceğim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Washington'un transatlantik ittifaka bağlılığının "kaya gibi sağlam" olduğunu da belirtti.

İLK YURT DIŞI GEZİSİ

Biden, Avrupa gezisinin ilk ayağında 10 Haziran'da İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 13 Haziran'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek.

İngiltere'nin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçecek olan Biden, 14 Haziran günü gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak. ABD Başkanı, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkan olarak ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek.

Biden, 15 Haziran'da Brüksel'de ABD-AB Zirvesi'ne katılacak ve 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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