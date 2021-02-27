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Biden yönetiminin Selman'a yaptırım uygulamaması basının tepkisini çekti

ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin rapora rağmen, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulamaması basında tepki çekti.

Biden yönetiminin Selman'a yaptırım uygulamaması basının tepkisini çekti
AA

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI),2018 yılında hazırlanan ancak Donald Trump yönetiminin kamuya açıklamadığı "Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporunu" yayımladı.

Başta Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) olmak üzere ilgili istihbarat kurumlarının katkıda bulunduğu raporda, Kaşıkçı cinayetini onaylayan kişinin Veliaht Prens olduğu kaydedildi.

Raporun yayımlanmasından kısa süre sonra ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları, aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 76 Suudi Arabistanlı yetkiliye karşı, cinayete karıştıkları gerekçesiyle vize kısıtlaması getirdi.

Öte yandan Muhammed bin Selman'a Biden yönetiminden doğrudan bir yaptırım uygulanmaması ise basında tepki çekti.

CNN: "BİDEN SÖZÜNDE DURMADI"

Ülkenin önde gelen yayın kuruluşlarından CNN, "Biden, üst düzey Suudi isimleri cezalandıracağına dair söz vermiş olmasına rağmen Veliaht Prense ceza vermedi" başlığını attı.

Haberde, Biden'ın seçim kampanyası sürecinde Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap sorulması için verdiği söz anımsatılarak, "Biden'ın yaptığı hesap, Muhammed bin Selman'ı cezalandırmaktan geri durmak konusunda Trump yönetiminin verdiği karara benziyor." eleştirisinde bulunuldu.

WASHİNGTON POST'TAN "MUHAMMED BİN SELMAN CİNAYETİN FAİLİ" VURGUSU

Öte yandan Kaşıkçı'nın da yazar olarak görev aldığı Washington Post gazetesinin yayın kurulu, Biden'ın söz konusu kararının ardından bir yazı kaleme aldı.

"Muhammed bin Selman, cinayetin faili, Biden ona geçit vermemeli" başlıklı yazıda, Biden'a bu noktada adım atma çağrısı yapıldı.

NEW YORK TİMES'TAN "İKİLİ İLİŞKİ" VURGUSU

Ülkenin önde gelen gazetelerinden New York Times da "İlişkilerin zarar görmesi korkusuyla, Kaşıkçı cinayeti konusunda Biden, Suud Veliaht Prensini cezalandırmayacak" başlıklı bir haber yayımladı.

Biden yönetiminin Veliaht Prense bir yaptırım uygulama gibi gündeminin olmadığına işaret edilen haberde, "Biden yönetimin bu kararı, insan hakları savunucularını ve Trump yönetimi döneminde Muhammed bin Selman'dan hesap sorulmadığı için şikayetlenen Demokrat Parti'yi hayal kırıklığına uğratacak." ifadesi kullanıldı.

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