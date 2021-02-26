ABD'den flaş Kaşıkçı raporu!

"Beni ölümle tehdit ediyor!"

HABERTURK.COM

ABD Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı. Raporda "Kaşıkçı'nın yakalanması ve öldürülmesi talimatını Suudi Veliaht Prens Salman verdi" ifadesi kullanıldı.

Raporda 21 kişi Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu tutuldu, "Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman, gazeteci Kaşıkçı'yı Krallığa tehdit olarak gördü" ifadesi yer aldı.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile diğer istihbarat kurumlarının katkı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) tarafından derlenen rapor, Kaşıkçı'nın 2018 Ekim ayında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana kamuoyuna açıklanmayı bekliyordu. ABD eski başkanı Donald Trump, raporu kamuoyuna açıklamamıştı.

Raporda, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık." ifadesi yer aldı.

Ayrıca raporda, "Bu sonuca, Prens Muhammed bin Selman'ın, ülkede karar alma mekanizmalarını kontrol ettiği, cinayette Prens'in önemli bir danışmanının ve güvenlik ekibinin yer aldığı, Prens'in Kaşıkçı da dahil yurt dışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içerikli adımlar attığı gerçeklerini baz alarak ulaştık." bilgisi verildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın, konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

Raporun ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine önemli ölçüde etki edebileceği kaydedilirken, raporun açıklanması ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan Kralı Salman ile görüşmesinden sonraya ertelenmişti.