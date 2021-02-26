HABERTURK.COM / AA

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin bugün Kongre'ye Kaşıkçı suikastına ilişkin istihbarat raporunu sunduğunu belirtti.

Bakan Blinken, "Kaşıkçı Yasağı" olarak adlandırdıkları bir programla yabancı ülkelerin adına ve ülkelerinin dışında muhalifleri tehdit edenlere ABD vizesinin verilmesini kısıtlayacaklarını söyledi.

Kısıtlamanın, gazeteci, aktivist veya muhalif olarak bilinen kişileri ülke dışında tehdit, taciz, izleme ve baskı dahil her türlü faaliyete yönelik olacağına dikkati çeken Blinken, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Kaşıkçı Yasağı kapsamında, Kaşıkçı'nın ölümü dahil, yurt dışında muhalifleri tehdit ettiğine inanılan 76 Suudi Arabistan vatandaşına vize kısıtlaması getirdi." ifadelerine yer verdi.

"MUHALİF OLARAK DEĞERLENDİRİLENLERİ TEHDİT EDENLERİN ÜLKEMİZE GELMESİNE İZİN VERİLMEMELİ"

Blinken, "Yabancı herhangi bir ülke adına muhalif olarak değerlendirilen kişileri tehdit edenlerin, ülkemize gelmesine izin verilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı ülke adına faaliyette bulunanların rapor edilmesi için bakanlığa talimat verdiğini kaydeden Blinken, Suudi Arabistan'a da ülke dışındaki muhalifleri tehdit etmeyi bırakması gerektiğini ilettiklerini ve bu faaliyetlerin ABD tarafından kabul edilmeyeceğini ifade etti.

Bakan Blinken, söz konusu 76 kişinin isimlerini ise paylaşmadı.

Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

ABD İstihbaratının bugün sunduğu raporda öldürme emrinin Suudi Arabistan Velaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından verildiği ifade edilmişti.