        BİFO sezonu bir dünya prömiyeriyle açıyor

        BİFO sezonu bir dünya prömiyeriyle açıyor

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 9 Ekim akşamı sezonu açılış konserinde şef Carlo Tenan'ın yönetiminde ünlü piyanist Ilya Maximov'a eşlik edecek

        Giriş: 07.10.2025 - 00:07 Güncelleme: 07.10.2025 - 00:07
        BİFO sezonu bir dünya prömiyeriyle açıyor
        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), şef Carlo Tenan yönetiminde, 9 Ekim 2025 Perşembe günü saat 20.00’de müzikseverlerle buluşuyor. Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleşecek bu konserde, solist Rus piyanist Ilya Maximov olacak. Henüz sekiz yaşındayken ilk konçerto solistliğini yapan Maximov, Moskova'dan Londra'ya uzanan müzik eğitiminden sonra G.B. Viotti, Maria Canals ve Hilton Head gibi prestijli yarışmalarda ödüller kazandı ve Royal Scottish National Orchestra ve Teatro Carlo Felice Orkestrası gibi önde gelen topluluklarla konserler verdi. Maximov, Şostakoviç'in coşkulu ve derinlikli 2. Piyano Konçertosu'nu seslendirecek.

        Ilya Maximov
        Ilya Maximov
        Açılışın en özel anlarından biri ise, BİFO’nun siparişi üzerine Paolo Marzocchi'nin bestelediği ve dünya prömiyeri yapılacak olan “Beş İşkodra Şarkısı” (Five Songs of Shkodër) olacak. Paolo Marzocchi, klasik eğitimine rağmen müziğe deneysel, sınır tanımayan ve doğal bir yaklaşımla eserler kazandıran, tiyatro, sinema, radyo alanlarında da üretimler yapmış bir sanatçı. Lucerne Festivali, Maggio Musicale Fiorentino, Venedik La Fenice, Roma Opera Tiyatrosu, Venedik Bienali, Toscanini Filarmoni Orkestrası gibi saygın kurumlarla işbirliği içinde piyano, oda müziği ve orkestra yapıtlarına imza atan Marzocchi’nin, dünya prömiyeri öncesinde BİFO dinleyicilerine gönderdiği mesaja göre bu eser, geleneksel Türk müziği ile Güney Avrupa müziğini buluşturuyor..

        Carlo Tenan
        Carlo Tenan

        Konserde ayrıca, BİFO’nun yorumuyla Kabalevsky'nin "Colas Breugnon Uvertürü" ve Haydn'ın neşeli ve karakteristik 100. Senfonisi de dinleyicilerle buluşacak.

