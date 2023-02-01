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Bige Önal 33 oldu!

Oyuncu Bige Önal, 33'üncü yaşını kutladı. Önal, kendisine gelen doğum günü mesajlarına teşekkür etti

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  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Bige Önal, 33'üncü yaşına girdi. Ünlü oyuncunun yeni yaşını sevenleri ve dostları kutladı. Önal, doğum gününü kutlayanlara da teşekkür etti.
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayan Önal'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. 7 yıl Aras Bulut İynemli ile aşk yaşayan oyuncu, biten ilişkisi hakkında, "Ayrıldık, hassas bir dönemdeyiz. Her zaman benim için çok önemli birisi. Ama olmadı, anlaşamadık" ifadelerini kullanmıştı.
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Peker Açıkalın
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Peker Açıkalın
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri


    Nez
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Nez
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Teoman
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Teoman
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Alişan
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Alişan
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Murat Dalkılıç
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Murat Dalkılıç
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri


    Merve Dizdar
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri


    Merve Dizdar
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Nilüfer
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Nilüfer
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Nilüfer
  • Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

    Nilüfer

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