Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayan Önal'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. 7 yıl Aras Bulut İynemli ile aşk yaşayan oyuncu, biten ilişkisi hakkında, "Ayrıldık, hassas bir dönemdeyiz. Her zaman benim için çok önemli birisi. Ama olmadı, anlaşamadık" ifadelerini kullanmıştı.