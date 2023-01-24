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BİGG Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, üniversitelerin teknoparkları üzerinden olan süreci çok daha geniş bir ekosisteme yaymak istediklerini belirterek, "Özellikle 2022 yılındaki yapmış olduğumuz çağrı sonrasında, 134 uygulayıcı kuruluşumuz, iş fikirlerini iş planına dönüştürme noktasında bu sürece dahil oldu." dedi.

BİGG Spor Ödülleri sahiplerini buldu
AA

Teknoloji ve sporu bir araya getiren Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Spor Ödülleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahiplerini buldu.

Mandal, ödül töreninde, TÜBİTAK olarak girişimcilerin teknoloji ve yerlilik odaklı iş fikirlerini kuracakları AR-GE potansiyeli olan firmalarda ticari ürünlere ve hizmetlere dönüştürebilmesi için desteklediklerini söyledi.

İş fikirlerini, iş planlarına dönüştürmek üzere 2015 yılında BİGG'in uygulayıcı kuruluş sürecini başlattıklarını belirten Mandal, "Bu vasıtayla da tüm Türkiye'deki girişimci adaylarına ulaşmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda girişimcilik ekosisteminin dinamik yapısına hızlı bir şekilde eşlik etmek için biz de süreçlerimizi güncelliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda atılan adımları anlatan Mandal, şöyle konuştu:

"Üniversitelerimizin teknoparkları üzerinden olan bu süreci de çok daha geniş bir ekosisteme yaymak istedik. Özellikle 2022 yılındaki yapmış olduğumuz çağrı sonrasında, 134 uygulayıcı kuruluşumuz, yani iş fikirlerini iş planına dönüştürme noktasında hızlandırıcı eğitimini vermek üzere bu sürece dahil oldular ki bu gerçekten ülkemiz ve girişimcilik ekosistemimiz için çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Üniversite ve teknoparkların yanında bankaların, fon kuruluşlarının yatırımcı ağlarının hızlandırma sürecine dahil olması ve daha da önemlisi 35 kadar sermaye şirketinin de bu sürece dahil olmasını çok kıymetli buluyoruz."

Mandal, TÜBİTAK olarak vermiş olduğumuz sanayiye hibe destek programının da alternatif değişen ekosistemin getirmiş olduğu yaklaşımlar çerçevesinde yenilikçi modellere doğru dönüştürme aşamasında olduklarını söyledi.

Sporcular ve antrenörlerin yeni teknolojileri kullanarak performanslarını geliştirirken, izleyicilerin de spor etkinliklerinde daha zengin deneyimler elde ettiğini vurgulayan Mandal, "Farklı nedenlerle spordan uzak olan kişileri de bu teknolojilerden yararlanarak hayallerini gerçekleştirebiliyor. Birlikte geliştirme ve birlikte başarma yaklaşımıyla yaptığımız protokol çerçevesinde, farklı başarılara birlikte imza atıyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen spor araştırmaları çağrısına, spor bilimleriyle bağlantılı olarak disipliner arası yaklaşımla farklı disiplinleri kapsayan çok sayıda proje başvurusu yapıldı. Bu program kapsamında da 31 proje desteklendi." diye konuştu.

Bu projede desteklenen firmaların bazılarının BİGG Spor Ödülleri'nde ilk 20'e girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mandal, TÜBİTAK olarak girişimcilere destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İLK 5'E GİREN FİRMALAR BİGG SPOR KUPASININ SAHİBİ OLDU

Gençlik ve Spor Bakanlığıyla imzalanan "Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü" kapsamında, BİGG Spor Ödülleri Yarışması'nda, Hercules Biyomedikal, İVMES Spor Teknolojileri, Sensiball VR, NAVEK Sportif Ürünler ve Danışmanlık, Filament Technology Mühendislik Danışmanlık firmaları ilk 5'e girerek toplam 1 milyon lira para ödülü ile BİGG spor kupasının sahibi oldu.

Yarışmada 6 ila 10'uncu sıralarda yer alan yarışmacılar mansiyon ödülü alırken, 11 ila 20'inci sıralarda yer alan yarışmacılara teşekkür belgesi verildi.

TÜBİTAK destekli yarışma, sporla ilişkili tüm alanlarda yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi, teknolojik girişimciliğin desteklenmesi, spor teknolojileri alanında farkındalığın artırılmasını amaçlıyor.

Yarışmaya, "Spor teknolojilerinde artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları", "Sporda yapay zeka uygulamaları", "Sporda giyilebilir teknolojiler", "Bireysel ve takım takip-analiz sistemleri", "Sporda antrenman, rehabilitasyon ve sağlık teknolojileri", "İthal spor malzemelerinin yerlileştirilmesi" ile "Sporda yapay uzuv/protez teknolojileri" kategorilerinde 84 teknolojik girişim başvurdu.

Yarışmaya katılan ürünler, TÜBİTAK, Bilişim Vadisi, Teknopark İstanbul ile Artaş Grubu'nun katkılarıyla düzenlenen ödül töreni öncesinde, AKM Tiyatro Sahnesi Fuaye Alanı'nda sergilendi.

Yarışma kapsamında gün içinde AKM Yeşilçam Sineması'nda uzman konuşmacıların katılımıyla paneller düzenlenirken. "Engelsiz Teknolojiler, Zirve Spor Performansı", "Madalyonun Diğer Yüzü: Finansal Yatırım Alanı Olarak Spor Teknolojisi" ve "Sporda Dijital Dönüşüme Ayak Uydurmak" başlıklı oturumlarda spor ve teknoloji ilişkisi ele alındı.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ödül takdimi esnasında, ilk 5'e giren firmalara verilecek olan 200 biner liralık ödülün artırılması talebi üzerine, "Desteğimiz 200 bin TL idi. 300 bin TL vermiş olalım arkadaşlarımıza. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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