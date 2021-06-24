Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstelendiği Aşk-ı Memnu dizisi televizyon ekranlarının en çok izlenen ve hakkında en çok konulşulan dizilerinden biri. Final bölümünün üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen bugün tüm karakterleri hala sık sık gündem oluyor. Aşk-ı Memnu dizisi karakterlerinden Bihter Yöreoğlu/ Ziyagil araştırılıyor. İşte Bihter Ziyagil karakteri hakkında merak edilenler...

BİHTER ZİYAGİL KİMDİR?

Bihter Ziyagil, Halid Ziya Uşaklıgil'in romantik drama romanından uyarlanan aynı adlı Aşk-ı Memnu dizisinin başrol karakteridir.

Babasının ölümünden annesini sorumlu tutan Bihter, ona kin duymaktadır. Annesini mutsuz etmek için zekasını ve güzelliğini kullanmaktan çekinmez. Ancak yalnızlık ve hüzün içinde Adnan Bey'le karşılaştığında, onun güvenli elini tutar ve yeni hayatına doğru yürümeye başlar. Bu yolda Adnan Bey'in uzaktan yeğeni Behlül Haznedar ile tutkulu bir ilişki yaşar. Bihter, sevgilisi Behlül Haznedar'ın, farklı biri ile evlenmesine katlanamaz ve farklı sebepler ile de beraber intihar eder.

BİHTER ZİYAGİL'İ Kİ OYNADI?

Soylu bir kız olan Bihter, 1975 yılındaki TRT yapımı televizyon dizisinde Müjde Ar, 2008 yapımı televizyon dizisinde ise Beren Saat tarafından canlandırılmıştır.

AŞK-I MEMNU DİZİSİ KONUSU NE?

Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D kanalında yayınlanan ve 2 sezon süren Türk romantik drama dizisidir, Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem paylaşmaktadır. Dizi, final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiştir. (Toplam izleyicide 23,4 ve AB grubunda 27,1 izlenme oranlarına ulaşmıştır.) Kerem Çatay tarafından yaratılan dizi İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Aşk-ı Memnu, 2008 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur. Final bölümünde dizi, izleyicilerin yaklaşık %73.7'ini ekran başına çekmiştir.

Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara Mademoiselle De Courton (Deniz),Firdevs Yöreoğlu, Peyker Önal, Nihal Ziyagil ve Bülent Ziyagil ile diğerleri de dahil olur.