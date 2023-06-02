Festivali ilk kez bir belgesel gösterimiyle açtıklarını söyleyen Uluslararası Distopya Film Festivali Başkanı Hatice Aşkın ise şunları söyledi: Açılışı, Türk hekimlerine ve sağlık çalışanlarına saygı duruşu olarak, Doktor Besim Ömer (Akalın) Paşa’nın hayatını konu alan ‘Bir Hekimin Anıları’ belgeseliyle yaptık” dedi.

Aydan Gündüz’ün senaryosunu yazdığı, Bahtiyar Engin’in rol aldığı belgesel türü filmde; Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde Türk tıbbının modernleşmesine ve kadınların hayatına birçok şekilde katkıda bulunan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Besim Ömer (Akalın) Paşa’nın hayatı ve çalışmaları anlatılıyor.

Uluslararası Distopya Film Festivali'nin kapanış gecesi 4 Haziran'da AKM Yeşilçam Sineması’nda Yosi Mİzrahi’nin sunumuyla gerçekleşecek. Ödül alan filmlerin açıklanacağı gecede Zerrin Tekindor’a da 'Onur Ödülü' takdim edilecek.