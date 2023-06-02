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Biket İlhan: İzleyicilerin de beğenisi çok önemli

Bu yıl üçüncü kez izleyicilerle buluşan Uluslararası Distopya Film Festivali, sinemaseverlerin yoğun katılımıyla perdelerini açtı 

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  • Biket İlhan: İzleyicilerin de beğenisi çok önemli

    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve BKM Mutfak işbirliğiyle, Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen 3'üncü Uluslararası Distopya Film Festivali başladı.

    Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk gününde, yönetmen Katrina Romanova’nın kısa filmi 'Silent City', Kristina Buozyte ile Bruno Samper’in uzun metraj filmi 'Vesper', Khalifa Al Thani’nin yönettiği kısa film 'Border', Guido Ekker’in yönettiği 'Still Here' ve Chie Hayakawa’nın imzasını taşıyan uzun metraj 'Plan 75' gösterildi.
  • Biket İlhan: İzleyicilerin de beğenisi çok önemli

    Festivalin Özel Gösterim bölümünde ise Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Biket İlhan’ın 2022 yapımı 'Bir Hekimin Anıları' belgeseli izleyicilerle buluştu.

    Atılay Uluışık, Gökhan Mumcu ve Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca’nın izleyenler arasında yer aldığı gösterim sonrasında, Biket İlhan’ın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirdi. Katılımcıların sorularını yanıtlayan İlhan, “Belgeselin tamamlanabilmesi, çekimler sonrasında çok daha uzun bir süreci gerektiriyor. Arşiv çalışması gerektiren bir çalışma. Hiç kolay değil. Maalesef Türkiye’de yeterince arşiv yok ama burada bana Kızılay destek oldu. Bir sinemacı olarak bu belgeselin benim için melez bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Bana çok iyi geldi ama tabii izleyicilerin de beğenisi çok önemli” dedi.
  • Biket İlhan: İzleyicilerin de beğenisi çok önemli

    Festivali ilk kez bir belgesel gösterimiyle açtıklarını söyleyen Uluslararası Distopya Film Festivali Başkanı Hatice Aşkın ise şunları söyledi: Açılışı, Türk hekimlerine ve sağlık çalışanlarına saygı duruşu olarak, Doktor Besim Ömer (Akalın) Paşa’nın hayatını konu alan ‘Bir Hekimin Anıları’ belgeseliyle yaptık” dedi.

    Aydan Gündüz’ün senaryosunu yazdığı, Bahtiyar Engin’in rol aldığı belgesel türü filmde; Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde Türk tıbbının modernleşmesine ve kadınların hayatına birçok şekilde katkıda bulunan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Besim Ömer (Akalın) Paşa’nın hayatı ve çalışmaları anlatılıyor.

    Uluslararası Distopya Film Festivali'nin kapanış gecesi 4 Haziran'da AKM Yeşilçam Sineması’nda Yosi Mİzrahi’nin sunumuyla gerçekleşecek. Ödül alan filmlerin açıklanacağı gecede Zerrin Tekindor’a da 'Onur Ödülü' takdim edilecek.

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