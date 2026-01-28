Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bilal Hancı'nın uyuşturucu testi pozitif

        Bilal Hancı'nın uyuşturucu testi pozitif

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan, sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı'nın testi pozitif çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 18:15 Güncelleme: 28.01.2026 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu testi pozitif
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan iki şüpheliyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı.

        İbrahim Barut
        İbrahim Barut

        Rapora göre; tutuklu şüpheli olan sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı ile Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut'un, uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

        Bilal Hancı
        Bilal Hancı
        ÖNERİLEN VİDEO

        Şişli'de dehşete ilişkin görüntüler ortaya çıktı... Cesedi valizde böyle taşımışlar

        Şişli'de kesik baş cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 2 zanlının kadının cesedini valizle taşıyıp çöp konteynırına bıraktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (İHA)

        #bilal hancı
        #İbrahim Barut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde