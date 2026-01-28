Bilal Hancı'nın uyuşturucu testi pozitif
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan, sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı'nın testi pozitif çıktı
Giriş: 28.01.2026 - 18:15 Güncelleme: 28.01.2026 - 18:27
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan iki şüpheliyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı.İbrahim Barut
Rapora göre; tutuklu şüpheli olan sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı ile Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut'un, uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.Bilal Hancı
