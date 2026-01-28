Bilal Hancı'nın uyuşturucu testi pozitif

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan iki şüpheliyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı.

İbrahim Barut

Rapora göre; tutuklu şüpheli olan sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı ile Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut'un, uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Bilal Hancı