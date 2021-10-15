Bild'den Merkel'e: Buzdan Şansölye 0:00 / 0:00

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Alman Bild gazetesi 16 yıllık görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Şansölyesi Angela Merkel'i "Buzdan Şansölye" başlığıyla haberleştirdi.

Almanya'da enflasyonun son 30 yılda ilk kez yüzde 4'e çıktığı, doğalgaz fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı ifade edilen haberde Merkel hükümeti bunu düzeltmeye çalışmadığı için eleştirildi.

Merkel'in fotoğrafı paylaşılarak, "Bütün Almanya, rekor bir kış nedeniyle titriyor. Enflasyon, 28 yıl sonra ilk kez yüzde 4 oldu. Alkol, elektrik ve gaz fiyatları rekor seviyelerde. Peki Merkel ne yapıyor? Durumu görmezden geliyor. Tedbir alacağına sözcüsü Steffen Seibert’ı konuşturuyor" ifadeleri kullanıldı.

Ekonomi Bakanlığı'nın da darboğaz için herhangi bir eyleme geçmediği ifade edildi.

Öte yandan Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer bir "yakıt fiyatı freni" çağrısında bulundu. Enerji vergisini düşürmek ve böylece fiyat artışının önüne geçilmesini planlıyor.

Bild haberinde Scheuer’e çağrıda bulunarak, "Hala görevde olan federal hükümet şimdi harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.