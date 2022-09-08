Farklı lezzetler sevenler için harika bir çözüm olacak beşamel sos tarifi mutfaktaki kurtarıcınız olacak. Yalnızca lezzetiyle değil görüntüsüyle de saray sofralarına yakışır yemeklerle yiyenleri mest edebilirsiniz. İşte en güzel, en kolay, yüzde yüz lezzet garantili beşamel sos tarifi…

BEŞAMEL SOS TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı un

2, 5 su bardağı süt

2 çay kaşığı Tuz

BEŞAMEL SOS NASIL YAPILIR?

İlk olarak tencereye tereyağı ve sıvıyağı ekleyip ısıtıyoruz.

Daha sonra elimizdeki unu yağa ekleyerek kavuruyoruz. Kavurma işlemi unun kokusu çıkana ve rengi dönene kadar yapılmalıdır.

Ardından 1,5 su bardağı sütü ekleyerek topak topak olmaması için hızlı hızlı çırpıyoruz.

Son olarak karışıma tuz ve karabiber ekleyerek pişiriyoruz.

BAŞAMEL SOS YAPIMINDA PÜF NOKTALAR

Püf noktalar muhteşem yemek yapmanın gizli sırlarıdır. Ufak dokunuşlarla yemeğinizi sıradanlıktan çıkarmak mümkün. Bu püf noktalarla ortaya daha güzel tarifler çıkarılabilir. Beşamel sos yaparken uygulanması gereken püf noktalar ise şunlardır:

Bu sos hazırlanırken kesinlikle tahta kaşık kullanılmalıdır.

Sos yapımında kalın tabanlı sosluk ve tencere tercih edilmelidir.

En önemlisi ise sosun topaklanmaması için sürekli karıştırılmalıdır.

BEŞAMEL SOSU DAHA LEZZETLİ YAPACAK ÖNERİLER

Beşamel sos yapımında dikkat edilecek bazı noktalar sosun daha lezzetli ve başarılı olmasını sağlar. Bu noktalardan en önemlisi kullanılacak sütün sıcak olmasıdır. Ayrıca kullanılacak olan tereyağının kaliteli ve lezzetli olması gerekir. Tüm bunların yanı sıra sosun topak topak olmaması için hızlı ve sürekli olarak karıştırılması iyi olacaktır. Karıştırılmadığı sürece dibi de tutar. Sos kaynamaya başladıktan sonra altı kısılmalıdır. Tüm bunların dışında sosun lezzetini artıracak diğer önemli nokta ise piştikten sonra üzerine beyaz biber ve muskat rendesi eklemek olacaktır.

BEŞAMEL SOS NEDİR?

Beşamel sosu Fransız mutfağının en sık kullanılan soslarından biridir. Hamur işlerinde, sebze yemeklerinde tercih edilen bu sos, patlıcan, karnabahar, brokoli ve pırasa gibi yemeklere de oldukça yakışan bir sostur.

BAŞAMEL SOS ÇEŞİTLERİ

Ülkemizde de sıklıkla kullanılan beşamel sos Fransız mutfağına aittir. Beyaz bir kıvamı olan sos lazanya ve hamur işlerinin yanında oldukça ok tercih edilen ve beğenilen bir sostur. Fransız mutfağının vazgeçilmezi olan konu soslardır. Beşamel sos da Fransa mutfağından çıkan özel soslardan biridir. İlk olarak Amerika mutfağında ve sonra tüm dünya mutfaklarında oldukça benimsenen bir sostur.

Ülkemizde de son zamanlarda beşamel soslu yiyecekler favori olmaya başlamıştır. Makarnalarda, sebze yemeklerinde kullanılan bu sosla daha birçok yemek yapılmaktadır. Lakin bizim ülkemizde kullanılan sos ile Fransız mutfağının arasında farklılıklar vardır. Fransız mutfağına göre farkları ise şunlardır:

Bu sosun yapımında kullanılan ana malzemeler tereyağı, un ve süttür. Eğer ki bu sosa süt yerine et ya da tavuk suyu eklenirse "velute sos", sıcak beşamel sosa gravyer peyniri ya da parmesan eklenirse "morney sos", krema eklenirse de "krem sos" olur.

Türk mutfağında kullandığımız beşamel sos Fransız mutfağında kullanılan gibi değildir. Bizim mutfağımızda daha çok fırında yapılan tariflerde kullanılır. Buna bir örnek olarak ise beşamel soslu ıspanak graten verilebilir.

Türk mutfağında beşamel sos kullanılarak yapılan bazı yemekler şunlardır:

Beşamel soslu tavuk graten

Beşamel soslu mantar graten

Kremalı mantar çorbası

Beşamel soslu mercimekli ıspanak sarması

Beşamel soslu fırında brüksel lahanası

Beşamel soslu kıymalı makarna çorbası

Beşamel soslu fırın makarna

Beşamel soslu fırın brokoli

BEŞAMEL SOS SUNUMLARI

Beşamel sos yemeklerin üzerine de eklenebilen kullanışlı bir sostur. Lakin genellikle bir sosluk içinde sofraya getirilmesi tercih edilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta sosun sıcak olarak sunulmasıdır.

BEŞAMEL SOSUN FAYDALARI NELERDİR?

Beşamel sos kıvamı ve kokusu sebebi ile tercih edilen bir sostur. Ne kadar basit görünse de o kadar etkileyici ve damakta kalan bir tadı vardır. Yemeklerin lezzetini farklı bir kıvama getirir.