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Haberler Sağlık Bıldırcın Yumurtası Nasıl Tüketilir? Bıldırcın Yumurtası Çiğ Tüketilir Mi?
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Bıldırcın yumurtası nasıl tüketilir? Bıldırcın yumurtası çiğ tüketilir mi?

Bıldırcın yumurtası içeriğindeki yüksek besin değerleri ve ona karşın hipoalerjenik yapısı sayesinde tavuk yumurtasına alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Hacimsel olarak tavuk yumurtasından 4-6 kat daha küçük olan bıldırcın yumurtası ise sağlık açısından birçok fayda sağlamaktadır. Sert bir kabuk ve zar yapısına sahip olan bıldırcın yumurtası nasıl tüketilir? Bir adet bıldırcın yumurtası kaç yumurtaya bedeldir? İşte bıldırcın yumurtası ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Bıldırcın Yumurtası Nasıl Tüketilir? Bıldırcın Yumurtası Çiğ Tüketilir Mi?
HABERTURK.COM

Bıldırcın yumurtası, tavuk yumurtasından üç ila dört kat daha besleyicidir. Bağışıklığı güçlendiren ve sağlıklı bir kemik yapısını destekleyen bıldırcın yumurtasının sağlığa faydaları saymakla bitmez. Zengin bir D vitamini kaynağı olan bıldırcın yumurtasının cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Bununla birlikte bıldırcın yumurtası nasıl tüketilir sorusu akıllara gelmektedir. Bıldırcın yumurtası çiğ tüketilir mi? Bıldırcın yumurtası çocuğa nasıl verilir? Gibi tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

Bıldırcın Yumurtası Nasıl Tüketilir?

Bıldırcın yumurtası, antioksidan, selenyum, lesitin ve iyot acısından son derece zengindir. Tavuk yumurtası bazı durumlarda mide bulantısı, mide rahatsızlıkları, kızarıklık gibi alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyorken bıldırcın yumurtası hipoalerjeniktir. Sağlık açısından güvenli bir tüketime sahip olan bıldırcın yumurtası birçok farklı şekilde tüketilebilir. Bıldırcın yumurtası daha sert bir kabuk yapısı ve kalın zarlara sahiptir. Bu sebeple bıldırcın yumurtasını haşlayarak tüketmek için;

  • Bıldırcın yumurtasını aynı tavuk yumurtası haşlayarak tüketebilirsiniz. Bunun için küçük bir tencere ya da cezvede su kaynatın. Su kaynayınca istediğiniz miktarda bıldırcın yumurtasını kaynayan suya bırakın. Yaklaşık 5 dakika kaynadıktan sonra bıldırcın yumurtaları yenmeye hazırdır. Dikkat edilmesi gereken nokta bıldırcın yumurtasının güçlü besin değerlerine sahip olmasıdır. Bu sebeple tüketiminde dikkat edilmelidir.

Bıldırcın yumurtasını tüketmenin diğer bir noktası ise;

  • Tavada omlet yaparak tüketmektir. Bıldırcın yumurtasını mevsimindeki sebzelerle birleştirerek omlet yapabilirsiniz. Kabuğu sert olan bıldırcın yumurtasını bir bıçak yardımıyla kırarak omletlerinize katabilirsiniz.

Aynı zamanda bıldırcın yumurtasını cilt sağlığında da güvenle kullanabilirsiniz. Cilt sıkılaştırıcı bir maske yapmak için;

  • Limon suyu ile bıldırcın yumurtasını birlikte çırpın. Hazırladığınız karışımı yüzünüze eşit miktarda uygulayın. 10 dakika kadar bekledikten sonra ılık suyla yüzünüzü durulayın.

Saç kremi olarak ise bıldırcın yumurtası kürü hazırlayabilirsiniz.

  • Bir adet bıldırcın yumurtasını çırpın ve saçınıza eşir miktarda uyguların. 15 dakika bekledikten sonra ılık (hatta biraz soğuk) suyla saçınızı durulayın.

Bıldırcın Yumurtası Çiğ Tüketilir Mi?

Bıldırcın yumurtası bağışıklığı güçlendiren ve metabolizmayı hızlandıran içeriklere sahiptir. Bu sebeple çiğ olarak da güvenli bir şekilde tüketilebilir. Tatlandırmak için bal kullanılabilir. Aynı zamanda çiğ tavuk yumurtasında yaygın olan Salmonella enfeksiyonu riski bıldırcın yumurtasında yoktur.

Bıldırcın Yumurtası Çocuğa Nasıl Verilir?

Bıldırcın yumurtası tavuk yumurtasından 5 kat daha fazla potasyum içerir. Güçlü besin değerlerine sahip olan bıldırcın yumurtası 2 yaşın altındaki çocuklar için önerilmemektedir. Bu yaştaki bebeklerde böbrek gelişimi tam olmadığından yan etkileri olabilmektedir. 2 yaşını geçince ise çocuklara haşlayarak ya da tavada omlet yaparak verilebilir. Çocuklarda bıldırcın yumurtası yararları ise;

  • Zihinsel ve fiziksel sağlıklarının gelişmesini destekler.
  • Metabolik gelişimi iyileştirir, beyin sağlığını güçlendirir.
  • Kemik yapısı ve tırnak yapısının sağlıklı gelişmesinde önemli bir rol oynar.

1 Bıldırcın Yumurtası Kaç Yumurtaya Bedel?

Bir bıldırcın yumurtasını tavuk yumurtası ile karşılaştırdığımızda; hacimsel olarak tavuk yumurtası 40-60 gram iken bıldırcın yumurtası 7-12 gram ağırlığındadır. Arada 4-6 kat bir fark vardır. Bir adet yaklaşık olarak 9 gram bıldırcın yumurtasının besin değerleri ise şöyledir:

  • Protein: 1 gram
  • Kalori: 14 gram
  • Yağ: gram
  • Lif: 0 gram
  • Karbonhidrat: 0 gram
  • Kolin: Günlük değerin (DV) %4’ü
  • Riboflavin: DV’nin %6’sı
  • Folat (Folik asit): DV’nin %2’si
  • A vitamini: DV’nin %2’si
  • B12 vitamini: DV’nin %6’sı
  • Demir: DV’nin %2’si
  • Fosfor: DV’nin %2’si
  • Selenyum: DV’nin %5’i.

Bıldırcın yumurtası demir, fosfor, potasyum, kalsiyum, A ve E vitaminleri açısından çok zengindir. Yaklaşık 5 adet bıldırcın yumurtası bir adet tavuk yumurtasıyla eş değer kaloriye sahiptir.

  • Protein açısından karşılaştırdığımızda bıldırcın yumurtası %13 iken, tavuk yumurtası %11 protein içerir.
  • Bıldırcın yumurtası 140 Mikrogram B1 vitamini içerirken, tavuk yumurtasında bu oran 40 Mikrogramdır.
  • Bıldırcın yumurtası 2 kat A ve B12 vitamini içerir.
  • Bıldırcın yumurtası 5 kat daha fazla demir ve potasyum içermektedir.
  • Kolesterol açısından bir karşılaştırma yapacak olursak; bir adet bıldırcın yumurtasında yaklaşık 76 mikrogram, tavukta ise 200 mikrogram kolesterol bulunur.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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