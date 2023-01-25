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Avokado nasıl tüketilir? Kahvaltılık avokado nasıl yenir?

Avokado, Azteklerin mitoloijk meyvesi, günümüzde de tereyağlı meyve ya da yeşil altın olarak adlandırılır. Tarihi çok eski olan avokado içeriğindeki vitamin, mineral ve yararlı yağ asitleriyle birlikte mükemmel bir besindir. Peki son yıllarda ülkemizde de popüler olan avokado nasıl tüketilir? Avokado hangi hastalığa iyi gelir?  İşte farklı avokado tarifleri...

Avokado Nasıl Tüketilir? Kahvaltılık Avokado Nasıl Yenir?
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Avokado, eski MezoAmerika’nın yerli halkı arasında son derece önemli bir meyveydi. Aztekler Orta Amerika’ya özgü olan avokadoyu tüketen kişiye güç sağladığına inanıyorlardı. Mitolojik güçlere sahip olarak kabul edilen avokadonun içerisinde doymuş yağ oranı düşük olmakla birlikte şeker ve sodyum içermeyen faydalı pek çok yağ vardır. Tam bir kalp dostu olan avokado son yıllarda ülkemizde de sağlıklı beslenmek ve diyet yapmak isteyenlerin tercihleri arasında yerini almıştır. Peki avokado nasıl tüketilir? Avokado nasıl yenir? Kahvaltılık avokado nasıl yapılır? İşte tüm bu merak edilenlerin cevaplarını sizler için derledik.

Avokado Nasıl Tüketilir?

Avokado teknik olarak bir meyve olmasının yanı sıra birçok farklı alternatiflerde tüketilebilir. Bunun yanında avokado nasıl bir meyvedir sorusu da akılları kurcalamaktadır. Avokado, armut biçiminde ortasında büyük bir çekirdeği olan bir meyvedir. Dış kabuğu yeşil ya da kahverengi hatta bazen siyaha yakın bir renk alır. İçinin tereyağına benzer dokusu sebebiyle “tereyağı meyvesi” olarak da adlandırılır. Avokadonun tadının tam alınabilmesi için meyvenin olgunlaşmış olması gerekmektedir. Bu sebeple avokado alırken daha yumuşak ve koyu renkli olan avokadoların tercih edilmesi yerinde olacaktır. Avokado ortadan ikiye bölünerek çekirdeğinin çıkarılmasının ardından bir kaşık yardımıyla kabuğundan ayrılması sağlanıp tüketilebilir.

Avokado Nasıl Yenir?

Avokado meyve salatalarından sandviçlere, salata soslarından çorba, meze ve hatta yemeklere kadar kendine birçok kullanım alanı bulmuştur. Avokado bir bıçak yardımıyla kabuğu soyulup, ardından dilimlenerek de yenilebilir. Bunun yanı sıra avokado eşsiz dokusu ve tereyağımsı bir yapısıyla hem kahvaltılarda salata veya smoothie’lerinize öğlen sandviçlerinize ve hatta akşam yemeklerinde salatalarınıza lezzet katan şifalı bir meyvedir. Yemeklerde ise kremaya alternatif olarak kullanımıyla kendini göstermektedir. Avokadoyu püre haline getirip, baharatlarla tatlandırıp yemeklerinize de katabilirsiniz.

Kahvaltılık Avokado Nasıl Yapılır?

Kahvaltılık avokadoyu hazırlamak tamamen sizin bu meyveyi nasıl tüketmek istediğinize bağlıdır. Bunun için birkaç kahvaltılık avokado hazırlama şekli vermek gerekirse;

  • Yumurtalı avokado: Avokado içeriğindeki besin değerleriyle farklı bir kahvaltı deneyimi yaşamak isteyenler için harika alternatifler sunuyor. Bunun için öncelikle avokadoyu kabuğundan ayırıp, dilimleyin. Yumurtalar ocakta pişerken üzerine dilimlediğiniz avokadoları atıp, tuz ve karabiberle lezzetlendirebilirsiniz
  • Avokadolu smoothie: Smoothie için elbette ki birçok alternatif mevcuttur. Bunun yanı sıra iki alternatif yerinde olacaktır. Öncelikle süt, badem ya da ceviz, avokado ezmesi ve tatlandırmak isteyenler için biraz balla harika bir kahvaltılık smoothie elde etmiş olacaksınız. Bir diğer alternatif ise vegan beslenmeyi tercih edenler için olacaktır: bunun için de hayvansal süt yerine bitkisel olan Hindistan cevizi ya da badem sütü tercih edilebilir. Balın yerine ise pekmez konulabilir.

  • Kızarmış ekmek ve avokado: Klasik kahvaltıların dışına çıkmak isteyenler için hem pratik hem de lezzetli bir yöntemdir. Bunun için yine dilimlenmiş avokadolara ihtiyaç olacak. Avokadoyu bu şekliyle hem tatlandırarak hem de baharatlarla kullanabilirsiniz.

Avokado Hangi Hastalığa İyi Gelir?

Yeşil altın olarak da adlandırılan avokado, mükemmel bir besin kaynağıdır. Başta kalp rahatsızlıklarına iyi gelen avokado içeriğinde C, E, K ve B2, B3, B5, B6 vitaminlerinin yanında bolca folat, magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Aynı zamanda beta-karoten, lutein ve omega 3 gibi yağ asitleri içermektedir. Yaklaşık yarım (100 gram) avokadonun besin değerleri ise şöyledir:

  • 7 gr lif
  • 7 gr yağ
  • 5 gr karbonhidrat
  • 1 gr'dan az şeker
  • 160 kalori

Neredeyse şekersiz olan avokado kalp sağlığını korur, sindirimi düzenler. Kolesterolü düşürür, göz sağlığını korur. Aynı zamanda iştahı da düzenlemeye yardımcı olur. Bunun yanı sıra antioksidanlar ve antiinflamatuar bileşikler açısından da oldukça zengindir.

Avokado Tarifleri

Avokado hem kahvaltılarda hem ara öğünlerde hem de akşam yemeklerinde sofralarınızda yerini alabilir. Kahvaltıda salata ya da smoothie, ara öğünlerde sandviç olarak akşam yemeklerinde de hem salata hem de çorbalara konulabilir. Avokadoyu alışılmışın dışında kullanmak isteyenler için ekşili krema mükemmel bir alternatif olacaktır. Süt içermeyen ekşi bir krema yapmak için;

  • 2 adet avokado
  • 2 limon suyu
  • 2 yemek kaşığı su
  • 2 yemek kaşığı zeytin yağı ya da avokado yağı
  • Bir tutam tuz
  • Bir tutam karabiber

Bir diğer farklı kullanım şekli ise avokado turşusu yapmaktır. Bunun için;

  • Bir su bardağı beyaz sirke, 1 su bardağı su ve 1 yemek kaşığı kaya tuzunu bir tencerede kaynatın
  • Daha sonra karışımı cam bir kavanoza alıp üç Adet doğranmış avokadoları ekleyin.
  • Son olarak üzerini bir kapakla kapatın. Avokado turşusunun fermente olabilmesi için bir hafta yeterli olacaktır.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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