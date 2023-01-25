Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Arı sütü, bal arılarının kraliçe arıyı beslemek için ürettikleri besleyici maddedir. Besin açısından son derece zengin olan bu “arı yakıtı” mümkün olan en iyi beslenmeyi sağlar ve uzun ömürlülüğü simgeler. Bu nedenle doğal olarak oluşturulan bu maddenin insan sağlığına da yarar sağlayabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır. Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütü, cilde uygulandığında yaşlanma karşıtı bir özellik de sergilemektedir. Arı sütünün yaşamına dahil etmek isteyenlerin akıllarına arı sütü nasıl tüketilir sorusu gelmektedir. Arı sütü hücre yeniler mi? İşte süper besin olarak da bilinen arı sütü ile ilgili her şeyi sizler için derledik.

Arı Sütü Nasıl Tüketilir?

Arı sütünü günlük beslenmenize eklemenin birçok farklı yolu vardır. Burada dikkat edilmesi gereken tek ve belki de en önemli unsur alerjidir. Bala, arı ısırmalarına ya da bal içerikli herhangi bir ürüne alerjisi olanların arı sütünden kaçınmaları gerekmektedir. Diğer yandan arı sütünü tüketmenin birkaç farklı yolu:

Kahvaltılarınıza enerji veren bir smoothie ile başlamayı tercih edenler arı sütünü de bu karışıma ekleyebilir. Bunun için; 1 su bardağı Hindistan cevizi ya da badem sütü, 2 ya da 3 yaprak ıspanak, 1 su bardağı donmuş çilek, 1 adet muz ve 1/4 çay kaşığı arı sütü.

Bunun yanında arı sütü yulaf ezmesi ya da kahvaltılık gevreklere de eklenebilir.

Arı sütünü balın içerisine karıştırarak da tüketebilirsiniz.

Arı sütünü ilk defa kullanıyorsanız öncelikle azar azar başlamanız tavsiye edilir. Günlük doz olarak 10-12 gram önerilmektedir. Günde 2 defa 6’şar gram olacak şekilde tüketilmesi uygundur. Bu oran spor yapan ya da ağır işlerde çalışanlarda günde 3 defa 10’ar gram olarak kullanılabilir.

Arı Sütü Hücre Yeniler Mi?

Arı sütü kolajen üretimini arttırarak hücrelerin yenilenmesinde hayati bir rol oynar. İnce çizgileri, kırışıklıkları ve cilt sarkmasını önleyemeye ve tedavi etmeye yardımcı olur. Bunun için arı sütünü direkt cildinize sürebilir ya da bal ile karıştırıp yiyebilir ya da cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

Arı Sütü Ne Zaman Tüketilmeli?

Arı sütünün sabah aç karnına tüketilmesi önerilmektedir. Bu besleyici gıdadan yüksek oranda faydalanmak için arı sütünün ağza alındıktan sonra 5 dakika boyunca dil altında emilmesi beklenir.

Taze Arı Sütü Ne İşe Yarar?

Taze arı sütü, yüksek miktarlarda protein, amino asitler, lipitler, vitaminler ve mineraller içerir. Taze arı sütü tükettiğinizde;

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır

Akne ve diğer cilt sorunlarının iyileşme sürecini hızlandırır.

Ciltteki koyu lekelerin açılmasına yardımcı olur.

Cildin yağ yapısını dengeler.

Arı sütündeki fenolik asit cilt yaşlanmasının önüne geçer.

Alzheimer riskini azaltır.

Kemik gelişimini güçlendirir.

Kanser hücrelerin çoğalmasını önleyerek kanser oluşumunu azaltır.

Tip 2 diyabet tedavilerinde destekleyici gıda olarak görev alır.

Mide ülseri tedavilerinde kullanılır.

Arı Sütünün Bozulduğu Nasıl Anlaşılır?

Arı sütü yapısı itibarıyla beyaz renkte olur. Saklanma koşulları uygun olmadığında arı sütü koyu sarı bir renk almaktadır. Diğer yandan aynı peynirde olduğu gibi açık bir şekilde küflenme varsa da bozulduğu anlaşılabilir. Bu yüzden arı sütünü güvenilir yerlerden temin etmek oldukça önemlidir.

1 Gr Arı Sütü Nasıl Ölçülür?

Bir çay kaşığı arı sütü yaklaşık olarak 300-500 miligram gelmektedir. Arı sütünün besin değeri yüksek olduğu için kullanımına dikkat etmek gerekir. Çocuklarda çeyrek çay kaşığı, yetişkinlerde ise yarım çay kaşığı tüketilebilmektedir.

Arı Sütünün Tadı Nasıl Olur?

Arı sütünün içeriğindeki yoğun ve güçlü bileşenler sonucu tatlı, ekşimsi ve keskin bir tadı vardır.

Arı Sütü Nasıl Saklanır?

Arı sütünün bir aya kadar buzdolabında saklanması önerilmektedir. Bir aydan uzun süreli muhafaza gerektiren arı sütü dondurucuda saklanıp, kullanım öncesinde buzdolabına alınması tavsiye edilmektedir.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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