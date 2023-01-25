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Haberler Sağlık Alıç Sirkesi Nasıl Tüketilir? Alıç Sirkesi Zayıflamak İçin Nasıl Kullanılır?
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Alıç sirkesi nasıl tüketilir? Alıç sirkesi zayıflamak için nasıl kullanılır?

Alıç sirkesi, sirklerin en değerlisidir. İçeriğindeki vitamin ve minerallerle vücuda sayılamayacak kadar çok faydası bulunmaktadır. Halk hekimliğinde yüzyıllardır kullanılan alıç sirkesi nasıl tüketilir? Alıç sirkesinin faydaları nelerdir? İşte alıç sirkesi ile ilgili her şey...

Alıç Sirkesi Nasıl Tüketilir? Alıç Sirkesi Zayıflamak İçin Nasıl Kullanılır?
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Alıç sirkesi, alıç meyvesinin fermente edilmesiyle elde edilir. Halk arasında eloç, geyik dikeni, yemişen, kızlar yemişi olarak da bilinen alıç meyvesi, gülgiller familyasına ait ekşi ve keskin bir tadı olan dikenli bir bitkidir. Alıç sirkesi yüzyıllardır geleneksel tıpta doğal bir ilaç olarak kullanılmıştır. Alıç sirkesi, başta kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır, idrar yolu enfeksiyonlarının giderilmesinde de oldukça etkili bir sirke olarak karşımıza çıkmaktadır. İltihap kurutucu etkisi olduğu bilinen alıç sirkesi mide sorunlarında da rahatlıkla kullanılabilir. Sağlığa pek çok faydası olan alıç sirkesi nasıl tüketilir? Alış sirkesi zayıflatır mı? İşte mucize meyvelerden yapılan alıç sirkesi hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik.

Alıç Sirkesi Nasıl Tüketilir?

Alıç sirkesi, kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum ve demir olmak üzere yüksek miktarda mineraller içermektedir. Ayrıca A, B1, B2 ve C vitamini açısından da zengindir. Metabolizmayı hızlandıran, bağışıklık sistemini güçlendiren alıç sirkesi birçok farklı şekilde tüketilebilir. Sağlık üzerinde destekleyici bir etkisi olduğu bilinen alıç sirkesi aç ya da tok karnına tüketilebilmektedir. Su ile seyreltilerek tüketilmesi önerilen alıç sirkesini bir çay bardağı ılık suya 1 tatlı kaşığı alıç sirkesi koyarak tüketebilirsiniz. Güçlü bir sirke olan alıç sirkesi fazla kullanımlarda tansiyon düşüklüğüne sebep olabilmektedir. Diğer yandan alıç sirkesini salatalarınız da kullanabilirsiniz.

Alıç Sirkesi Nasıl Kullanılır?

Alıç sirkesi güçlü bir antiseptik özelliği gösterdiği için cilt bakımında da güvenle kullanılmaktadır. Fermente olmasından dolayı asidik bir yapıya sahip olan alıç sirkesinin cilt üzerinde kullanımında mutlaka su ile seyreltilmesi gerekmektedir. Bunun için 1/3 oranında alıç sirkesi ve su ile bir karışım hazırlanır. Bir pamuk yardımıyla cilde uygulanır. En fazla yarım saat cilt üzerinde beklenmesi sağlanır ve sonrasında bol su ile cilt arındırılır. Bu işlem haftada 3 kez tekrarlanabilir. Kan dolaşımını hızlandıran alıç sirkesi ciltteki ölü derileri arındırarak cildin parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlayacaktır.

Alıç Sirkesinin Faydaları

Alıç sirkesi hem içilebilen hem de harici olarak kullanılabilen bir sirkedir. Geleneksel Çin tıbbında yüzyıllardır sağlık alanında kullanıldığı bilinmektedir. Peki sağlığa inanılmaz faydaları olan alıç sirkesi ne işe yarar:

  • Alıç sirkesinin içeriğindeki yüksek antioksidan vücuttaki serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Alıç sirkesi düzenli kullanımda uykusuzluğa iyi gelir.
  • Alıç sirkesinin sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Anksiyete ataklarının giderilmesinde kullanımı tavsiye edilir.
  • Damar sertliğini giderir.
  • Diyabet tedavilerine destek sağlar.
  • Enfeksiyonlarla savaşarak, iltihapları kurutur.
  • Böbrek fonksiyonlarının düzenli ve dengeli çalışmasına katkı sağlar.
  • Ödem ve şişkinliği azaltır.

Alıç Sirkesi Zayıflatır Mı?

Alıç sirkesi zayıflamak isteyenlerin diyetlerinde yer alan doğal bir ilaçtır. Vücutta tokluk hissinin oluşmasına yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırıcı ve yağ yakıcı bir etkisi olduğu bilinen alıç sirkesini zayıflamak isteyenlerin haftada 3 gün tüketmesi önerilir. İlk haftalardan sonra kullanım beşe çıkarılabilir. Diyabet, kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olan ve zayıflamak isteyenlerin kullanmadan önce mutlaka doktora danışması gerekmektedir.

Alıç Sirkesi Kalp Damarlarını Açar Mı?

Alıç sirkesi, tedavi amaçlı değil destekleyici bir gıda olarak işlev görmektedir. Bu sebeple kalp kaslarını güçlendirme, damarların genişlemesine ve açılmasına yardımcı olabilir. Kardiyovasküler rahatsızlığı olan ve ilaç kullanan kişilerin doktor onayından sonra kullanması gerekir.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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