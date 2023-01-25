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Bamya tohumu nasıl tüketilir? Bamya tohumu günde kaç adet yenir?

Bamya tohumu, düzenli ve dengeli kullanıldığında vücuda inanılmaz faydaları olan yüksek oranda lif içeren bir besindir. Bamya tohumunu ister suda bekletip suyunu, isterseniz de öğüterek toz halini kullanabilirsiniz. Bamya tohumu yutmak neye iyi gelir? Bamya tohumu günde kaç adet yenir? İşte bamya tohumu ile ilgili tüm bilinmeyenler...

Bamya Tohumu Nasıl Tüketilir? Bamya Tohumu Günde Kaç Adet Yenir?
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Bamya tohumu içerisindeki B ve C vitaminleri ile demir, potasyum, kalsiyum, çinko gibi mineraller açısından son derece zengin bir besindir. Bunun içindir ki, bamya tohumunu bamyaya karşı önyargılı olanlar bile rahatlıkla tüketebilir. Güçlü antioksidan özellikleri sayesinde bamya tohumu vücudu hastalıklara karşı koruyarak aynı zamanda vücudun direncini de arttırıyor. Düzenli ve dengeli kullanımda vücuda şifa olan bamya tohumu nasıl tüketilir? Bamya tohumu günde kaç adet yenir? Bamya tohumunu kimler kullanamaz? Bamyanın kendisi gibi şifalı olan bamya tohumu ile ilgili her şey...

Bamya Tohumu Nasıl Tüketilir?

Bamya tohumu, bamya bitkisinden elde edilir ve yüksek oranda lif içerir. Bamya tohumu tohumluk olarak ayrılan bamyaların çekirdeklerinden ayrıştırılıp, kurutularak elde edilir. Bamya tohumunu aktarlarda ya da organik ürün satan yerlerden temin edebilirsiniz. Eklem ağrıları yaşayanların öncelikli tercih ettiği bamya tohumunu kullanmak oldukça kolaydır. Bamya tohumu tane olarak tüketilebilir. Bunun için 7-8 adet bamyayı bir bardak ılık suyun içinde bekletmeniz gerekmektedir. Bir süre sonra fark edeceksiniz ki bardağın üzerini jel gibi bir tabaka kaplamış. İşte bu jel dizlerdeki eksik olan sıvıyı tamamlıyor. Bardakta beklettiğiniz bu karışımda tohumları da yiyebilirsiniz.

Bamya Tohumu Nasıl Kullanılır?

Bamya tohumunu suda bekletip suyunu içebileceğiniz gibi aynı zamanda toz haline de getirebilirsiniz. Toz formundaki bamya tohumlarını yoğurda karıştırıp, kullanabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise yine toz haline getirdiğiniz bamya tohumlarını hamur işleriniz içine de katabilirsiniz. Aynı zamanda bamya tohumlarını öğütücüden çekip, tıpkı bir kahve gibi demleyebilirsiniz.

Bamya Tohumu Günde Kaç Adet Yenir?

Bamya tohumu günde 8-9 adet yenir. Bamya tohumu birçok vitamin ve minerale sahip yüksek lifli bir besindir. Bu sebeple bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Diyabet veya kardiyovasküler hastalıklar için ilaç kullanan kişilerin mutlaka doktor kontrolünde kullanması gerekmektedir.

Bamya Tohumu Yutmak Neye Yarar?

Bamya tohumu içeriğinde birçok vitamin ve mineral barındır. Pek çok hastalığa iyi gelen bamya tohumu;

  • Kan şekerini dengeler.
  • Kolesterolü düzenler.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Tümör oluşumunu azaltır.
  • Karaciğeri korur.
  • Sindirim sistemini düzenler
  • Özellikle eklem rahatsızlığında diz sağlığını destekleyerek sıvı kaybının önlenmesine yardımcı olur.
  • Konsantrasyonu arttırır.
  • Göz sağlığını korur.
  • İçeriğindeki B vitamini sayesinde beyin hücrelerinin yenilenmesini sağlar.
  • Bamya çekirdeğinin öğütülmesi ile elde edilen toz, bal ve zeytinyağı ile karıştırıldığında astıma iyi gelir.

Bamya Tohumunu Kimler Kullanamaz?

  • Bamya tohumunda yüksek oranda fruktanlar bulunmaktadır. Bu da irritabl bağırsak sendromu olan kişilerde bağırsak problemlerini arttırabilen bir karbonhidrattır.
  • Bamya tohumu yüksek oranda oksalat içermektedir. Oksalat içeriği yüksek olan yiyecekler, böbrek taşı olan kişilerde bu riski daha da arttırabilir.
  • Tip 2 diyabet hastalarının kullandıkları birtakım ilaçların emilimini engelleyebildiği ortaya çıkmıştır.
  • Bamya tohumunun içinde bulunan K vitamini kanın pıhtılaşmasına sebep olmaktadır. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler mutlaka doktor kontrolünde kullanmalıdır.
  • Bamya tohumu, az görülse de bazı kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilmektedir.

Bamya tohumu içeriğindeki vitamin ve minerallerle yararlı bir besindir. Yine de ilaç kullanan kişilerin, hamilelerin mutlaka bamya tohumunu kullanmadan önce doktoruna danışmaları gerekmektedir.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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