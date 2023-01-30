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Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Habertürk'e konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bilecik ziyareti ardından isminden söz ettiren Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Habertürk'e konuştu

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Habertürk'e konuştu
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HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz Cumartesi günü çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik’e gitti. İmamoğlu’na tüm gün süren gezi ve ziyaretlerinde Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Ekrem İmamoğlu’nun yanında durduğu sırada siyah mantosuyla çekilen fotoğraflar ise Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzerliğiyle nedeniyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Subaşı sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Subaşı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

BULGARİSTAN'DAN ÖNCE KARS'A ORADAN BİLECİK'E GÖÇ ÖYKÜSÜ

Sayın İmamoğlu ile ortak projemiz vardı. Halkın Esnafı projesinin bir ayağını Birecik'te yürütmek istedik. Sayın İmamoğlu'nun programı yoğundu. Ardından sosyal medyada paylaştığımız fotoğraflar farklı bir duruma döndü. Popülarite arttı. Belki de kadın belediye başkanı ve genç olmasından dolayı dikkat çekmiş olabilir. Bilecik çok kıymetli şehrimiz. 1988 doğumluyum. 89 yılında ailemle birlikte Bulgaristan'dan göç ettik. Önce Kars'a gidiyoruz. O zamanki şartlar onu gerektirmiş. Trenlerle göç ediyoruz. Ardından benim toprak alerjim olduğu ortaya çıkıyor. Dayımların Bilecik'te olduğu ortaya çıktı. Ardından Bilecik'e gidiyoruz ve orada kalıyoruz. Aile tabii ki Balkanlar'da yaşamış, çok fazla yeşile alışmış. Bilecik'te Bursa kadar olmasa da Bulgaristan göçmeni çok. İlkokul, ortaokul ve liseyi Bilecik'te okudum. Üniversite için Sofya'ya gitme fikri doğdu. Aynı zamanda çift vatandaşım. Orada belli sınavlara girerek istediğiniz bölüme kayıt olabiliyorsunuz.

"PLANLASAYDIK BU KADAR GÜZEL OLMAYACAKTI, SAHTE OLACAKTI"

Siyasete yüksek lisansı yaparken 2014 seçimlerinde CHP belediye meclis üyesi adayıydım. O zaman üçüncü parti olduk. Ardından 2019 yerel seçimlerde dönemin başkanı beni kontenjana yazdı. Başkan yardımcılığı görevine geldim. Ardından Bilecik'te bazı sıkıntılar yaşandı. Başkanlık planlamam bir durum değildi. İlk seçimde seçilemedim, başka bir belediye meclis üyemiz oy birliği ile seçildi. O da eski dönemine ait suçunun onanmasından dolayı görevden uzaklaştırma kararı alındı. Daha sonra üçüncü seçimde ben belirlendim. Yaklaşık 10 aydır belediye başkan vekilliği yapıyorum. Açıkçası beklediğimiz bir durum değildi. Çok fazla tweetler geldi, sonra ınstagramda bu hareketlilik oldu. Biz de şaşırdık. Basın birimi de çok şaşırdı. Planlansaydı bu kadar güzel olmayacaktı ve sahte olacaktı.

"BİNLERCE DESTEK MESAJI ALDIK, ONLARI TEK TEK CEVAPLIYORUM"

Benzetildiğim karakteri bilmiyordum açıkçası. Google'dan bakıp öğrendim. Hayır siyasi bir mesaj değildi bu. Diziyi izlemedim açıkçası. Benzetildiğim karakteri bilmiyordum açıkçası. Ardından bunlar meydana geldi ve buradaydım. Binlerce takipçi aldık, destek mesajları aldık. Mesajları tek tek cevaplıyorum. Mesajlar çok güzel. Bulgaristan göçmenleriyle ilgili yazılan mesajlar çok güzel. Espriler çok güzel. 'Nerden Bilecik' diye espri türedi. Bilecik Türkiye'nin çok kıymetli ili. Osmanlı'nın kuruluş ve kurtuluş ilidir. Bilinmiyor olması belki bizim hatamız. Doğası, tarih ve kültürüyle insanı çok sıcak kavrayan bir memleket. Sürekli tanıtım için çaba sarfediyoruz. Bilecik'i merak eden vatandaşlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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