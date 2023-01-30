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Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı kimdir?

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyareti sonrasında en çok konuşulan isimlerden oldu. Tarzıyla dikkat çeken Melek Mızrak Subaşı, Game Of Thrones dizisindeki Targaryen hanesi karakterlerine benzetildi. Peki, Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı kimdir?

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  • Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Melek Subaşı Evli mi, Eşi Kim?

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Bilecik Belediyesi ziyaretinde Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'yla çektirdiği fotoğraflar büyük yankı uyandırdı. Subaşı, İmamoğlu'nun ziyaretinden fotoğraflar paylaşınca sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni yapıldı. 
  • Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Melek Subaşı Evli mi, Eşi Kim?

    Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones karakterlerine benzetilen Subaşı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı kareler, çok sayıda yorum aldı.
  • Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Melek Subaşı Evli mi, Eşi Kim?

    Subaşı ise dünden bu yana yapılan paylaşımların ardından sosyal medya hesabı üzerinden, "İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming!" ifadelerini kullandı.
  • Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Melek Subaşı Evli mi, Eşi Kim?

    MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR?

    Melek Mızrak Subaşı 1988 yılında Bulgaristan’da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde tamamladı. Daha sonra Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde Mimarlik üzerine Lisansını tamamlayan Melek Mızrak Subaşı, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamlayarak, Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından ödüle layık görüldü.
  • Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Melek Subaşı Evli mi, Eşi Kim?

    Melek Mızrak Subaşı, mezun olduktan sonra Mimarlar Odası Üyeliğine kabul edildi ve 4 yıl boyunca kendisine ait mimarlık ofisinde mesleğini icra etti.
  • Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Melek Subaşı Evli mi, Eşi Kim?

    31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı. 
  • Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Melek Subaşı Evli mi, Eşi Kim?

    Başkan Yardımcılığı sırasında aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini de başarıyla yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir.
  • Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Melek Subaşı Evli mi, Eşi Kim?

    Melek Mızrak Subaşı, iş birliklerine önem verdiği Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği gibi birliklerin doğal ve asil üyesi olarak şehri adına birçok projeye imza atmaya devam ediyor.
  • Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Melek Subaşı Evli mi, Eşi Kim?

    Subaşı, şu an Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevini yapmakta, evli ve bir çocuk annesidir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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