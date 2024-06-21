Bilecik'te orman yangını, erken müdahaleyle söndürüldü

BİLECİK'te anız yakılması sonrası alevlerin sıçradığı ormanda çıkan yangın, erken müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından yaklaşık 10 dönüm orman zarar gördü.

Söğüt ilçesi Kızıldamlar Mahallesi Bağlararkası mevkisindeki bir tarlada anız yakıldı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yoğun dumanları görenler Bilecik Orman Bölge Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 10 arazöz ve 50 personelden oluşan ekip yangına müdahale etti. Erken müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Yapılan incelemede, yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.