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        Bilecik'te orman yangını, erken müdahaleyle söndürüldü

        BİLECİK'te anız yakılması sonrası alevlerin sıçradığı ormanda çıkan yangın, erken müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:45 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:50
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        Bilecik'te orman yangını, erken müdahaleyle söndürüldü
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        BİLECİK'te anız yakılması sonrası alevlerin sıçradığı ormanda çıkan yangın, erken müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından yaklaşık 10 dönüm orman zarar gördü.

        Söğüt ilçesi Kızıldamlar Mahallesi Bağlararkası mevkisindeki bir tarlada anız yakıldı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yoğun dumanları görenler Bilecik Orman Bölge Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 10 arazöz ve 50 personelden oluşan ekip yangına müdahale etti. Erken müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Yapılan incelemede, yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Yangında ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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