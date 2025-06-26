Bilecik'te orman yangını

Gölpazarı ilçesine bağlı Dokuzlar Mahallesi mevkisindeki ormanda, öğleden sonra yangın çıktı. Yoğun dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Bursa ve Bilecik Orman Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye sevk edildi. 4 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personelle alevlere müdahaleye başlandı.

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