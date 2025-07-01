Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te orman yangını (2)

        VALİSÖZER: İKİ KÖY TAHLİYE EDİLDİBilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Ertuğrulgazi (Zorban) Mahallesi'nde başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 21:07 Güncelleme: 01.07.2025 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te orman yangını (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        VALİSÖZER: İKİ KÖY TAHLİYE EDİLDİ

        Bilecik’in Vezirhan beldesine bağlı Ertuğrulgazi (Zorban) Mahallesi’nde başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle farklı tepe noktalarda yükselen alevlere 3 helikopterlerin yanı sıra 30 arazöz ve 100 kadar personelle müdahale sürdürülerek yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ile birlikte söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. İki köyle ilgili tedbir amacıyla tahliye kararı aldıklarını ifade eden Vali Sözer, “Orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılma gösterdi. Biz tedbir amacıyla Kuyubaşı ve Erenköy’ü hayvanlarıyla beraber güvenli alanlara almak için tahliyeye başladık. Havada 3 helikopterimiz çalışmalarını yapıyor. Kontrol altına almaya çalışıyoruz. İki köyden 100 kadar vatandaşımız, 100’ün üzerinde de hayvanımızı güvenli alanlara alıyoruz” dedi.

        Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli’ndeki orman yangınlarını da hatırlatan Vali Sözer, yangınlarda en büyük etkinin şiddetli rüzgar olduğunu söyledi. Sözer, “Şansızlık, eğer rüzgar bu kadar şiddetli olmasaydı şu an ki ekipmanlarla yangını havadan ve karadan hemen söndürebilir ve soğutma çalışmalarına geçebilirdik. Spot (uzak noktaya alev düşmesi) atmalar maalesef bu rüzgarda çok fazla oluyor” diye konuştu.

        Bilecik Valiliği’nin tahliye kararının ardından ormana yakın olan Kuyubaşı ve Örenköy’deki vatandaşlar, hayvanlarıyla birlikte tahliye edildi. Ekiplerin orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        DUMANI KÜTAHYA’YA ULAŞTI

        Öte yandan Bilecik’in Vezirhan beldesinde etkili olan orman yangınının dumanı, komşu il olan Kütahya’ya ulaştı. Yoğun dumanlar kent merkezinde gökyüzünü kapladı. Rüzgarla yayılan duman, özellikle Zafertepe Mahallesi ve Alayunt mevkisinde sis tabakası gibi çöktü. Duman kokusu da hissedilir düzeyde arttı.

        Engin ÖZMEN- Batuhan KILIÇ/ BİLECİK,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Eşini öldürdü: Gözüm döndü, takdir mahkemenizin
        Eşini öldürdü: Gözüm döndü, takdir mahkemenizin
        Putin Macron ile görüştü
        Putin Macron ile görüştü
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        İstinaf mahkemesi kararı bozdu, ağırlaştırılmış müebbet hapis
        İstinaf mahkemesi kararı bozdu, ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Bir kene 120 dönüm alanı küle çevirdi
        Bir kene 120 dönüm alanı küle çevirdi
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME 2 - Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Pazaryeri ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına seminer verildi
        Pazaryeri ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına seminer verildi
        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bilecik'te orman yangını
        Bilecik'te orman yangını
        Bilecik'teki orman yangınında 362 jandarma personeli görev yaptı
        Bilecik'teki orman yangınında 362 jandarma personeli görev yaptı