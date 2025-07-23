Bilecik'te evlerini boşaltan köylülerden 'yangın nöbeti' (3)

BAKANYUMAKLI: BİLECİK’TEKİ ORMAN YANGINI 53’ÜNCÜ SAATİNDE

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 gündür orman yangınlarının devam ettiği Bilecik’in Osmaneli ilçesine geldi. Yangın söndürme çalışmalarının yapıldığı alanları gezen Bakan Yumaklı, yangının henüz kontrol altına alınamadığını söyledi. Bilecik’teki orman yangınında şu anda 53’üncü saatte olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, “Bu haftanın hem orman yangınları hem de orman dışı yangınlar açısından riskli bir hafta olduğunu hem hava sıcaklıkları açısından hem de rüzgar şiddeti ve hızı açısından riskli bir hafta olduğunu belirttik. Her türlü iletişim vasıtasıyla, kendimiz de farklı platformlarda, yine basın toplantılarında belirttik. Malumunuz Sakarya Geyve'deki yangın başladığında tedbiren Taşoluk ve Hacılar ile Bilecik’in Kızılöz köylerinin boşaltılmasına karar vermiştik. Yangının Bilecik sınırlarına yaklaşmasıyla birlikte Kazancı, Büyük Yenice ve Borcak köyleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Sakarya'nın Taşoluk ve Hacılar köyünde herhangi bir risk kalmadığı için dönüşler kontrollü bir şekilde başladı. Bilecik Osmaneli ilçe sınırlarının içerisindeki Kızılöz, Kazancı, Büyük Yenice ve Borcak köylerindeki 340 vatandaşımız tedbiren güvenli bölgelere alındılar. Bu köylerde şu andaki tespitlerimize göre ki AFAD ekiplerimiz köylerle ilgili tespitlerine devam ediyorlar. Şu anda 6 depo amaçlı kullanılan küçük ölçekli yapı ve bir konut zarar gördü. Yangının Osmaneli ilçe merkezine yaklaşmasıyla birlikte D-650 karayolu da yine tedbiren Osmaneli’nin içerisine trafiği verilerek yönlendirilmiş oldu. Yangın süresince özellikle gece ve sabah saat 11.00’e kadar yoğun duman ve sis sebebiyle hava araçlarımız çalışamadı, bundan sonra çalıştılar” dedi.

‘RÜZGAR SAATTE 50 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI’ Bilecik’te rüzgarın hızının saatte yaklaşık 50 kilometreye ulaştığını belirten Bakan Yumaklı, “Rüzgarın belli bir yönde ilerlemeyen, belli bir yönde ilerlediği düşünülerek pozisyon aldığımız ama daha sonra terse dönerek arkadaşlarımızın da zaman zaman tehlike atlattığı bir ortamı bize yaşattı maalesef. Yine de buna rağmen gün içerisinde 8 uçak, 14 helikopter, 370 kara aracı ve muhtelif türde araçlar ve 1500 personelle şu anda yangınla var gücümüzle mücadele etmeye devam ediyoruz. Yangının başladığı andan itibaren bu zamana kadar söndürülen yerler için herhangi bir risk kalmayan alanlar oldu ancak gün içerisinde daha önce söndürülmüş olduğu halde yeniden bu alanlar içerisinde alevlenmeler oldu. Zaman zaman da yangının sınırlarının dışına bazı alevlerin atmasıyla birlikte taşmalar oldu. Yangın sahasının içerisinde 4 farklı noktada arkadaşlarımız gün içerisinde mücadele ettiler. Bunlardan ikisinde şu anda risk kalmadı ama diğer ikisindeki risk iki noktadaki risk, daha doğrusu yangın devam ediyor. Arkadaşlarımız şu anda bütün gece boyunca müdahaleye devam edecekleri tertibatı almış durumdalar. Osmaneli ilçe merkezi ile ilgili herhangi bir riskin olmadığını buradan ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

‘BİR GÜNDE 54 YANGIN ÇIKTI, 3 YANGIN DEVAM EDİYOR’ Türkiye genelinde sadece bugün 22’si orman, 32’si de orman dışı alan olmak üzere 54 yangınla mücadele edildiğini anlatan Bakan Yumaklı şunları söyledi: “Bunlardan 51’i kontrol altına alındı. Bugün başlayan ve devam eden 3 yangın var. Bunlardan bir tanesi Eskişehir Seyitgazi, ikincisi Karabük merkeze yakın Çukurca ilçesi ya da oraya yakın bir yerleşim birimi, bir de İzmir Urla'da devam eden yangınlar. Bunlarla ilgili arkadaşlarımızın en son bize verdiği rapor enerjilerinin düşürüldüğü ve gece boyu müdahalelerle birlikte inşallah yarın itibariyle güzel haberler verileceği yönünde. Tabii bütün yangınlarla alakalı, herhangi bir can kaybımızın olmaması en büyük sevincimiz, mutluluğumuz. Ancak her seferinde ifade ediyoruz, bu ekosistemde sadece biz yaşamıyoruz. Bu ekosistemde yaşayan yaban hayvanlarından gözle görülür ya da görülmeyen bütün canlılara kadar maalesef yangınlar sebebiyle yok oluyor. Bunlar için de gerçekten hepimizin herhalde oturup düşünmesi ve üzülmesi gerekir.”