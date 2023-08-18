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        Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşen sahipsiz köpek kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:37
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        Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşen sahipsiz köpek kurtarıldı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen sahipsiz köpek kurtarılarak tedaviye alındı.

        Nehre düşen köpeği gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekibi sevk edildi.

        Boğulmak üzere olan köpeği sudan çıkarıp merkeze getiren görevliler, hayvanın çok fazla su yuttuğunu belirledi.

        Hayvan hastanesinin başhekimi veteriner hekim Abdullah Tetik, AA muhabirine, boğulmakta olan köpeğin son anda kurtarıldığını söyledi.

        Tetik, köpeğin entübe edilerek nefesinin makine yardımıyla açıldığını aktardı.

        Kalbi duran hayvanın kalp masajı yapılarak hayata döndürüldüğünü belirten Tetik, "Sokak köpeğimiz nehre düştüğü için bol su yutmuş. Suyu boşalttık ve serum tedavisi uygulandı. İlaç tedavisine devam edeceğiz. Tedavisi tamamlandıktan sonra köpeği doğaya bırakacağız. Duyarlı vatandaşlarımızın sayesinde köpeğimizi donanımlı hastane imkanlarımızla hayata döndürdük." diye konuştu.

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