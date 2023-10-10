Bilecik'te distemper virüsü hastalığına yakalanan köpek sağlığına kavuşturuldu
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2 ay önce "köpek gençlik hastalığı" olarak bilinen distemper virüsüne yakalanan Belçika kurdu cinsi köpek, hayvan hastanesinde ameliyat edildi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2 ay önce "köpek gençlik hastalığı" olarak bilinen distemper virüsüne yakalanan Belçika kurdu cinsi köpek, hayvan hastanesinde ameliyat edildi.
Evcil yavru köpeğini tedavi ettiremeyen sahibi, Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine başvurdu.
Görevliler, muayenesinde distemper virüsü hastalığına yakalandığı belirledikleri hayvanı ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.
Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Veteriner Hekim Abdullah Tetik, AA muhabirine, köpek gençlik hastalığının, bulaşıcı ve ölümcül bir rahatsızlık olduğunu söyledi.
Tetik, 2 hafta boyunca yoğun tedavisine devam ettiklerini belirterek, "Bugün yaptığımız muayenede, yavru köpeğin gayet iyileştiğini, sağlığına kavuştuğunu gördük." dedi.