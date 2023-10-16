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        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Bilecik'te konuştu:

        CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Bilecik İl Başkanlığını ziyaretinde, "Ben gözünüzün önünde büyümüş CHP'nin evladıyım. Çıktığımız yolda sizler 'yürü Özgür' derseniz biz hep beraber iktidara yürüyeceğiz." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 17:15 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:46
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        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Bilecik'te konuştu:
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        CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Bilecik İl Başkanlığını ziyaretinde, "Ben gözünüzün önünde büyümüş CHP'nin evladıyım. Çıktığımız yolda sizler 'yürü Özgür' derseniz biz hep beraber iktidara yürüyeceğiz." diye konuştu.

        Özel, CHP Bilecik İl Başkanlığı ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında, kendisine "Niye şimdi, bekle yerel seçimlerden sonra kesin genel başkan olursun" diyenlerin olduğunu ifade ederek, "Bunu söyleyene sorarlar, sen demek ki yerel seçimlerde felaket bekliyorsun. Genel başkanının yerel seçimlerden sonra bırakacağını söylüyorlar. Yerel seçimlerde bir başarısızlık olurda ondan sonra genel başkan bırakırsa biz bu partiyi nasıl toplayacağız. Biz önce üyemize, sonra seçmenimize, sonra bütün seçmene yeniden bir umudu aşılamak zorundayız." dedi.

        Madden ve manen arkasında duracakları bir örgütle birlikte partiye sahip çıkacaklarını belirten Özel, şunları kaydetti:

        "Ben gözünüzün önünde büyümüş CHP'nin evladıyım. Çıktığımız yolda sizler 'yürü Özgür 'derseniz, biz hep beraber iktidara yürüyeceğiz. Hep beraber iktidara yürümek için elbette delegelerimizin oylarına ihtiyaç var. CHP'nin delegesine de sözüm meclisten dışarı büyük haksızlıklar yapılan bölgeler var. Deniyor ki şu ilin delegesi asker. Hepsi değişime karşı oy kullanacak. Ben bu asker delege meselesini Bilecik'ten reddediyorum. Bizim delege askerse öyle kendisini yazanın, çizenin, zorlayanın değil, o delege Mustafa Kemal'in askeri. O delege burasında onun Atatürkçülük atıyor, parti sevgisi atıyor. Değişimciler bu seçimi kazanacaklar. Partiyi değiştireceğiz. Partiyi gençleştireceğiz. Önce partide iktidarı değiştireceğiz. Sonra Türkiye'de iktidarı değiştireceğiz. Buna söz veriyorum." dedi.

        Bir gazetecinin genel başkanlığa seçildiği takdirde belediye başkan adaylarını hangi yöntemle belirleyeceklerini sorusu Özel, "Birincisi mutlak vatandaş memnuniyeti. Güvenilir anketlerin ortalaması. Belediye başkanımızdan vatandaş memnun diyorsa vatandaşımız memnunsa belediye başkanlarını yeniden aday göstereceğiz. Memnuniyetinin olmadığı ya da o anda belediye başkanı bırakıyor, emekli oluyor, kesin kazanacağımız yerler ya da kazanmamızın zor olduğu ama doğru bir aday aradığımız yerlerde örgüt ile temas ederek belirleyeceğiz." diye konuştu.

        Özel'in il başkanlığı ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Ali Özdemir, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve partililer hazır bulundu.

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