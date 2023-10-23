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        Bilecik'te PTT'nin kuruluş yılında 183'üncü müşteriye sürpriz yapıldı

        Bilecik'te PTT'nin 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 183 sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye çeşitli hediyeler verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:31 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:31
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        Bilecik'te PTT'nin kuruluş yılında 183'üncü müşteriye sürpriz yapıldı
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        Bilecik'te PTT'nin 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 183 sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye çeşitli hediyeler verildi.

        Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt, merkez postaneye elektrik ve doğalgaz faturası ödemesi yapmaya gelen 183 sıra numarası alan Vedat Aktaş'a kuruluş yıl dönümü için özel hazırlanan pul albümü ile yıl boyunca özverili ve başarılı performans gösteren posta dağıtıcısı Mahmut Turan'a plaket verdi.

        Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada büyük bir hızla yaşanan dijital değişim ve dönüşümü yakından takip ederek çalışmalarını sürdüren PTT'nin, iki asra yaklaşan tecrübesini yenilikçi bir hizmet anlayışıyla birleştirdiğini söyledi.​​​​​​​

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