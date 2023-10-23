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        Bilecik'te kompresör ve elektrikli el testeresi çalan şüpheli tutuklandı

        Bilecik'te bir işyerinden kompresör ve elektrikli el testeresi çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:40
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        Bilecik'te kompresör ve elektrikli el testeresi çalan şüpheli tutuklandı
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        Bilecik'te bir işyerinden kompresör ve elektrikli el testeresi çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

        Kentteki bir işletmeden kompresör ve 2 elektrikli el testeresi çalındığı ihbarı alan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Olay Yeri İnceleme Timi ekipleri, yaptıkları incelemede şüphelinin B.A. olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

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