Pazaryeri'nde "Meme Kanseri Farkındalık Semineri" verildi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kadınlara meme kanseri farkındalık eğitimi verilerek, kanserde erken teşhiste taramanın önemi anlatıldı.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kadınlara meme kanseri farkındalık eğitimi verilerek, kanserde erken teşhiste taramanın önemi anlatıldı.
Pazaryeri Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi tarafından Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde 1- 31 Ekim "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında "Meme Kanseri Farkındalık Semineri" verildi.
Aile hekimi Uzm. Dr. Emel Aydın, seminerde, meme kanserinin nedenleri, erken tanının ve kendi kendine muayenenin önemi konularında bilgiler aktardı.
Aydın, "Meme kanseri, Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanserdir. Erken tanınması, tedavi şansını artırır." dedi.
Kanser tanı, teşhis ve tarama konularında kadınları bilgilendiren Aydın, köylerde ve ilçe merkezinde ücretsiz taramalar yaptıklarını dile getirerek, şüpheli durumlarda acilen hastaneye başvurmalarını istedi.
Aydın, ilçede bu tür etkinliklere ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, sağlık çalışanlarının da yer aldığo seminere katılan kadınlara pembe şal hediye etti.