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        Bilecik'te silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:41
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        Bilecik'te silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, kavgaya karıştıkları belirlenen şüphelilerden M.K, S.Ç, A.A. ile H.Ç'yi gözaltına aldı.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan H.Ç. ile A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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