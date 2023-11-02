Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Aygöl, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, il genelinde bu yıl şu ana kadar toplam tutarı 8 milyar 1 milyon lira olan 401 projenin uygulandığını bildirdi.

Projelerden 121'nin tamamlandığını, diğerlerinin devam ettiğini anlatan Aygöl, 2023 yılında tahsis edilen ödenek toplamının 2 milyar 555 milyon lira olduğunu aktardı.

Kaymakamlar, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, 2023 yılı yatırımları ve projeler hakkında yatırımcı kuruluşların temsilcileri tarafından bilgi verildi.