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        Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu toplandı

        Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:41 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:47
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        Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu toplandı
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        Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirildi.

        Vali Aygöl, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, il genelinde bu yıl şu ana kadar toplam tutarı 8 milyar 1 milyon lira olan 401 projenin uygulandığını bildirdi.

        Projelerden 121'nin tamamlandığını, diğerlerinin devam ettiğini anlatan Aygöl, 2023 yılında tahsis edilen ödenek toplamının 2 milyar 555 milyon lira olduğunu aktardı.

        Kaymakamlar, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, 2023 yılı yatırımları ve projeler hakkında yatırımcı kuruluşların temsilcileri tarafından bilgi verildi.

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