Bilecik'te velinin öğretmeni darp ettiği iddiası
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir öğretmenin, öğrenci velisi tarafından şiddet uygulandığı iddia edildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir öğretmenin, öğrenci velisi tarafından şiddet uygulandığı iddia edildi.
Bozüyük Necat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu'nda öğretmenlik yapan H. İ, öğrencisi velisi anne Y.G. tarafından darp edildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp edilmesi sonucu yaralanan H. İ, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan öğretmen, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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