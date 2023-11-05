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        Bilecik'te velinin öğretmeni darp ettiği iddiası

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir öğretmenin, öğrenci velisi tarafından şiddet uygulandığı iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:16 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:16
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        Bilecik'te velinin öğretmeni darp ettiği iddiası
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir öğretmenin, öğrenci velisi tarafından şiddet uygulandığı iddia edildi.

        Bozüyük Necat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu'nda öğretmenlik yapan H. İ, öğrencisi velisi anne Y.G. tarafından darp edildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp edilmesi sonucu yaralanan H. İ, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan öğretmen, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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