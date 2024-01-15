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        Bilecik'teki okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

        Bilecik'te okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 09:33 Güncelleme: 15.01.2024 - 09:35
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        Bilecik'teki okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu
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        Bilecik'te okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Merkez 700. Yıl İlk ve Ortaokulu öğrencileri, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol da, Edebali Ortaokulu'nda öğrencilerle birlikte saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyarak, şehitleri andı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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