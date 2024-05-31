BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin projeleri sergilendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 36 proje tanıtıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi Dursun Fakih Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, dezavantajlı grupları hedef alan, çevreci, engelli dostu, kent kültürünü görünür kılan, gençlere yaşam alanları açan, yaşlılar, bebekler ya da sınavlara hazırlanan öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyen, sosyal sorunları tanımlayan ve çözüm üreten projeler sergilendi.