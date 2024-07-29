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        Pazaryeri Dereköy 4. Birlik Beraberlik Yaz Şenliği yapıldı

        –Bilecik'in Pazaryeri Dereköy Köyü Derneği tarafından geleneksel 4. Birlik, Beraberlik Yaz Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 09:27 Güncelleme: 29.07.2024 - 09:27
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        Pazaryeri Dereköy 4. Birlik Beraberlik Yaz Şenliği yapıldı
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        –Bilecik’in Pazaryeri Dereköy Köyü Derneği tarafından geleneksel 4. Birlik, Beraberlik Yaz Şenliği düzenlendi.

        Pazaryeri ilçesine bağlı 739 yıllık en eski kuruluşa sahip Dereköy köyünde düzenlenen şenliğe Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ve eşi, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Ak Parti ilçe Başkanı Yaşar Karabey, İl Genel Meclis üyeleri Mayir Küçük, Ekrem Yunak, Köy Muhtarı Tuncay Çakır, Dereköy Dernek Başkanı Serkan Kınık ve dernek yönetimi, dışarıda ve köyde yaşayan Dereköylüler, Köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Kaymakam Kahraman, "Pandemi, deprem gibi birçok yaşanan üzücü olaylar nedeniyle uzun süredir bu tür etkinliklere ara vermiştik. Bugün muhtar ve derneğimizin düzenlediği bu şenlikte bir araya geldik. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun emeği geçenleri kutluyorum.” dedi.

        Belediye Başkanı Tekin, "Yaşadığımız pandemi ve deprem gibi olaylar neticesinde ara verilen bu şenlikler birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu günlerde bizleri bir araya getirmesi ayrılık olmadan güze işler yapmamızın zamanı. Buraya katılımlarınızdan dolayı hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başta muhtarımız olmak üzere, dernek başkanı ve yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyor şenliğimiz hayırlara vesile olsun inşallah.” diye konuştu.

        Sanatçıların seslendirdiği türküler, tescilli boncuk fasulyesi pişirme yarışması, çocuklar için, çuval ve yumurta yarışmaları davul zurna eşliğinde çiftetelli ve köy geleneği olan Seymen alayı yapıldı. Bin 500 kişiye bulgur pilavı ve aşure ikramı yapıldı.

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