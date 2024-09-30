Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 13:54 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, "bilişim sistemleri banka veya kredi kartı kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        İstanbul'da çakarlı driftli düğün konvoyu | Bakan Yerlikaya: "Gereği yapıldı"
        İstanbul'da çakarlı driftli düğün konvoyu | Bakan Yerlikaya: "Gereği yapıldı"
        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor
        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Spor yazarları ne dedi?
        Spor yazarları ne dedi?
        Üniversiteli Rojin'den 3 gündür haber yok: Genç kızın babasından ihmal iddiası
        Üniversiteli Rojin'den 3 gündür haber yok: Genç kızın babasından ihmal iddiası
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Suç vasfını değiştiren görüntü! Cinayet davasında 25 yıldan tahliyeye!
        Suç vasfını değiştiren görüntü! Cinayet davasında 25 yıldan tahliyeye!
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Bilecik'te kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Bilecik'te çıkan arazi yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Bilecik'te çıkan arazi yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Osmaneli'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
        Osmaneli'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
        Bakan Işıkhan: AK Parti, seçimden seçime vatandaşı hatırlayan bir parti olm...
        Bakan Işıkhan: AK Parti, seçimden seçime vatandaşı hatırlayan bir parti olm...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bilecik'te iş insanlarıyla buluş...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bilecik'te iş insanlarıyla buluş...