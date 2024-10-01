Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilerle buluştu

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki TOKİ İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 09:09 Güncelleme: 01.10.2024 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki TOKİ İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamındaki ziyarette Vali Aygöl, öğretmenler, öğrenciler ve okul aile birliği üyeleriyle bir araya geldi.

        Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Aygöl, eğitimin toplumun en önemli yapı taşlarından birini teşkil ettiğini vurguladı.

        Bu kapsamda hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve BİL-EN Programı'yla öğrencilerin akademik başarıları ile düşünme ve problem çözme yeteneklerinin güçlendiğini bildiren Aygöl, "Hep birlikte, gençlerimize bu fırsatları sunmak için çalışıyoruz. Başarılarımız, ilimizin eğitim hayatının geleceğini şekillendirecektir." değerlendirmesini yaptı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un da hazır bulunduğu ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        Şam'da patlama sesleri
        Şam'da patlama sesleri
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Pandemide bile daha iyiydi
        Pandemide bile daha iyiydi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
        14 ile sarı, 3 ile turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak var
        14 ile sarı, 3 ile turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak var
        Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
        Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Beşiktaş'tan maç sonu hakem tepkisi!
        Beşiktaş'tan maç sonu hakem tepkisi!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        "Her şeye rağmen fırsat tepmedi"
        "Her şeye rağmen fırsat tepmedi"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Bilecik'te evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te 255 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı
        Bilecik'te 255 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı
        Bilecik'te 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...
        Bilecik'te 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...
        Bilecik'te kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı