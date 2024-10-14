BŞEÜ'nün "2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni" yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ) "2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni" gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda üniversitenin tanıtım filmi gösterildi, müzik dinletisi sunuldu.

Sembolik ilk ders, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Yurdakul tarafından verildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, açılışta yaptığı konuşmada, BŞEÜ'nün yaklaşık 22 bin öğrenciye ev sahipliği yaptığını söyledi.

"Bu kadar güzel ve bu kadar imkana sahip bir şehirdeyiz ama belli ihtiyaçlarımız ve eksiklerimiz var. Biz de bunun farkındayız. Sanayi ve üniversitenin özellikle şehirle entegrasyonu konusunda ihtiyaçlarımız var. Üniversitemiz müthiş bir kampüse sahip ama o kampüsün içinde hocalar ve öğrenciler, dışarıda vatandaş olmamalı."

"Alan mı oluşturmamız, lojman mı yaptırmamız lazım? Ev mi yaptırmamız lazım? Ne gerekiyorsa bunları sağlamak durumundayız. Aksi takdirde, sokaklarımızda bir doçenti, profesörü görmezsek, okullarımızda veli olarak mühendislerimizi görmezsek bu kadar güzel bir şehri istediğimiz aşamaya getirme şansımız olmayacaktır."

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı da geleceğin emaneti gençlerin güvenli ortamda öğrenim görmesinin öncelikleri olduğunu dile getirdi. Bu konuya dair sorumluluk üstlendiklerini anlatan Kaplancıklı, "Bilecik, öğrencilerimiz için manevi zenginliklerle dolu bir şehir olmanın yanı sıra aynı zamanda güvenli ve huzurlu bir öğrenim ortamıdır. Sakinliği, huzurlu yapısı ve öğrencilerimize gösterdiği misafirperverlik ikliminde, burada eğitimlerini sürdüren her bir öğrencimiz kendini evinde gibi hissetmektedir." dedi.